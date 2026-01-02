Μεθυσμένος νεαρός έδειρε ηλικιωμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη μεθυσμένου άνδρα, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Κρίσιμες αποφάσεις την Κυριακή

Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας: Πού θα έχουμε νέο γύρο χιονοπτώσεων