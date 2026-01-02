search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 09:35

Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

02.01.2026 09:35
meth-new

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος μετά τον βαρύ τραυματισμό από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στο Νοσοκομείο της Άρτας του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στην αυλή του σπιτιού όπου ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά με την καραμπίνα του πατέρα του, την οποία είχε πάρει κρυφά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πρωτοχρονιάτικο ξύλο σε μπαρ: Παρενόχλησε 20χρονη και… έφαγε της χρονιάς του!

Μεθυσμένος νεαρός έδειρε ηλικιωμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αγρότες: Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Κρίσιμες αποφάσεις την Κυριακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

bts-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BTS: Η μεγάλη επιστροφή των σούπερ σταρ της K-pop

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

kypros_proedria
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακή προεδρία στην ΕΕ: προκλήσεις, στοιχήματα και προτεραιότητες του εξαμήνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:02
gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

bts-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BTS: Η μεγάλη επιστροφή των σούπερ σταρ της K-pop

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

1 / 3