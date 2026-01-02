Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος μετά τον βαρύ τραυματισμό από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στο Νοσοκομείο της Άρτας του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στην αυλή του σπιτιού όπου ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά με την καραμπίνα του πατέρα του, την οποία είχε πάρει κρυφά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.

