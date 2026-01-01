search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026
01.01.2026 20:08

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

01.01.2026 20:08
ekav-new
αρχείου

Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος κυνηγούσε πουλιά στην αυλή του σπιτιού. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο 16χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με το epiruspost.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί ο κάτοχος του όπλου.

ursula reaarm europe – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την Κύπρο στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μήνυμα στα ελληνικά

teherani_poreia_2
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

kim-8565
ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

limnos
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

