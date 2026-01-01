Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος κυνηγούσε πουλιά στην αυλή του σπιτιού. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο 16χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με το epiruspost.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί ο κάτοχος του όπλου.

