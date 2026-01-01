search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

01.01.2026

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

nikos romanos (1)

Έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού άλλαξαν χρόνο πολλοί αλληλέγγυοι, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον Νίκο Ρωμανό

Ο Νίκος Ρωμανός, πολιτικός κρατούμενος για την υπόθεση των Αμπελοκήπων, παραμένει στη φυλακή, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Η προφυλάκισή του έχει διαρκέσει ήδη έναν χρόνο και και πήρε παράταση για άλλο ένα 6μηνο. Μοναδικό στοιχείο, ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ. 

Σε ανάρτησή της, η επιτροπή Αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό παραθέτει κάποια λόγια του πολιτικού κρατούμενου από τη φετινή εκδήλωση που έγινε μπροστά από το μνημείο του Αλ. Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, τον περασμένο Δεκέμβριο. 

«17 χρόνια μετά, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε εκ μέρους των νεκρών μας, αλλά γιατί οι νεκροί μας κοιτάζουν και απαιτούν από εμάς να μη σιωπήσουμε. Είμαστε εδώ γιατί η μνήμη αρνείται να γίνει διακοσμητικό στοιχείο της ήττας, γιατί η μνήμη δεν είναι νοσταλγία -αντίθετα είναι πολιτική πράξη και μας υπενθυμίζει πως οτιδήποτε θυμόμαστε μπορούμε και πρέπει να το συνεχίσουμε», σημείωσε τότε ο Νίκος Ρωμανός

«Λευτεριά στους/τις πολιτικούς/ες κρατούμενους/ες! Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!», αναφέρει η Επιτροπή Αλληλεγγύης.

