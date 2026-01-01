Κομοτηνή: Στο Νοσοκομείο από πυροβολισμούς στον αέρα 16χρονη και 18χρονη

Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου δύο κοπέλες 16 και 18 ετών μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου στην Κομοτηνή με τραύματα από σκάγια.

Σε συνοικία βόρεια του Νοσοκομείου Κομοτηνής άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους, για να τηρήσουν το έθιμο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο – πιθανώς από καραμπίνα – εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν τις δύο κοπέλες στα πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν επισταμένης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης.

