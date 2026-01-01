Πρωτοχρονιά στην… κατάψυξη – Ποιες περιοχές «ντύθηκαν στα λευκά» (Photos/Videos)

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και παγετό ενώ οι χιονοπτώσεις περιορίζονται στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Αν και «το έστρωσε» στην Ιπποκράτειο Πολιτεία το πρωί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος που λόγω χιονόπτωσης είχε κλείσει από το ύψος του τελεφερίκ.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου. Με παγωνιά έκανε ποδαρικό το 2026 στην Δυτική Μακεδονία όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στην κατάψυξη η πόλη της Κοζάνης με -8, ενώ στην Γαλατινή το θερμόμετρο έδειχνε -12 την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το πρωτοχρονιάτικο έθιμο των Γκδουνάδων και των Μπουμπουσαριών.

Εικόνα στα λευκά δίνουν η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λήμνος. Στη Λέσβο έχει χιονίσει λίγο σε Βατούσα Χίδηρα και Βαφειό.

Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν και στα ορεινά της Τήνου. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Πυκνή χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες σημειώθηκε και στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Πυκνή χιονόπτωση και στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ μείον 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Με παγετό ξεκίνησε το 2026 σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα βόρεια, ενώ πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες.

Από τον παγετό στους 18 βαθμούς Κελσίου

Από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο η ουσιαστική αλλαγή έρχεται από την Παρασκευή, όταν η πολική αέρια μάζα αρχίζει να υποχωρεί. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά ακόμη και τους 17 με 18 βαθμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου το ψύχος θα μετακινηθεί νοτιότερα, αλλά πρόκειται για προσωρινή κατάσταση. Από το Σάββατο, αναμένεται απότομη άνοδος της θερμοκρασίας με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα το Σάββατο θα σημειωθούν ισχυροί νοτιάδες σε τμήματα του Αιγαίου ενώ δυνατός άνεμος θα φυσά την Κυριακή και στην Αττική. Θα κυριαρχήσουν οι νοτιάδες που θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες και θα ανέβει αισθητά η θερμοκρασία.

Η Πρωτοχρονιά θα έχει μονοψήφιους αριθμούς σε επίπεδο θερμοκρασίας με τοπικό παγετό στα βόρεια. Την Κυριακή η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει σε 17 και 18 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο και το σκηνικό τη Δευτέρα.

Παρά τη θερμοκρασιακή άνοδο, η καλοκαιρία δεν θα είναι διαρκείας, καθώς από αύριο ξεκινούν βροχές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά, επαναφέροντας πιο άστατο σκηνικό.

«Από την ψύξη στην… απόψυξη» – Η πρόβλεψη Κολυδά

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θεόδωρος Κολυδάς κάνει λόγο για απότομη μεταβολή του καιρού σε λίγες ώρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Από την ψύξη στην απόψυξη. Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά.

Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά, από τα βόρεια–βορειοανατολικά η κάθοδος της πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με θερμοκρασίες στα 850 hPa έως και κάτω από –10°C στα Βαλκάνια που κατευθύνεται κυρίως προς τη Τουρκία. Μέρος του ψύχους ωστόσο καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί βοριάδες και διατήρηση του ψυχρού καιρού για 2 με 3 εικοσιτετράωρα.

Στη συνέχεια, προς το τέλος της περιόδου, παρατηρείται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια, με σταδιακή είσοδο ηπιότερων – θερμότερων αερίων μαζών. Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa ανεβαίνουν σε θετικές τιμές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα, σηματοδοτώντας γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των χειμερινών φαινομένων».

Η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Μετά το ρεβεγιόν στα μπλόκα, ώρα για κρίσιμες αποφάσεις (Video)

«Για εμάς είσαι πάντα εδώ»: Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του Λένα

Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους