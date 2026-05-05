search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 19:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 19:21

Τάκης Θεοδωρικάκος προς ΠΑΣΟΚ: «Μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών»

05.05.2026 19:21
theodorikakos 8776- new

Να αφήσει τα ψέματα και να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών, που τίθεται μέσα στον Μάιο σε δημόσια διαβούλευση κάλεσε το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια και οι κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ασφαλώς ένα θέμα που αφορά πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας και πολλά νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση, το υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και προχωρώντας πολλά βήματα παρακάτω, έχει ετοιμάσει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων, νομοθετούμε ότι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν μεταξύ 30% και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, για να μην πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσανάλογα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει το δάνειο. Το εύρος του πλαφόν σε αυτή την ρύθμιση δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά αποτελεί απόφαση της κυβέρνησής μας.

Προφανώς, όλα αυτά έχουν ενοχλήσει την ηγεσία και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ψέματα πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί θέλει να χτίσει ένα αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν η παράταξη των λίγων, των πλουσίων, ενώ οι Έλληνες γνωρίζουν ότι με πράξεις και σε αυτόν τον τομέα αποδεικνύουμε ότι νοιαζόμαστε για όλους τους πολίτες.

Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Πολάκης: Ένοχος από το Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση του Πουλή για την υπόθεση του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα του σύνθεση

Η διπλή γραμμή της ΝΔ: Ψήφισαν «Ναι» στους εμβολιασμούς ζώων στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα το κρύβουν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Ουκρανία ανακοινώνουν μονομερείς και αντικρουόμενες εκεχειρίες καθώς συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κρήτη: Άγρια συμπλοκή με θύμα έναν 20χρονο – Πατέρας δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

karamanlis-23234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τελικό «όχι» Καραμανλή στην Μπακογιάννη για το Συνέδριο της ΝΔ

theodorikakos 8776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος προς ΠΑΣΟΚ: «Μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών»

Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

Η THEON συνάπτει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της γαλλικής MERIO

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 19:42
ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Ουκρανία ανακοινώνουν μονομερείς και αντικρουόμενες εκεχειρίες καθώς συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κρήτη: Άγρια συμπλοκή με θύμα έναν 20χρονο – Πατέρας δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

karamanlis-23234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τελικό «όχι» Καραμανλή στην Μπακογιάννη για το Συνέδριο της ΝΔ

1 / 3