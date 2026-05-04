ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:36
Θεοδωρικάκος: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια σε δάνεια ως 100.000 ευρώ

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 € που θα βάζει τέλος στο καθεστώς «στα ψιλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές» όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, θα προβλέπει τη δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, ενώ θα μπαίνει ένα πλαφόν σε ότι αφορά την προσαύξηση 30 έως 50%. Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως το μέτρο αυτό δεν θα έχει ωστόσο αναδρομική ισχύ.

«Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 € και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ’ εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο άρα μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα. Μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές δηλαδή αυτά τα “οι προσφορές που σου κάνω ισχύουν για τα επόμενα 10-15 λεπτά” άρα ο άλλος πρέπει υπό καθεστώς πίεσης να επιλέξει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μια επιλογή η οποία αφορά σημαντικά ποσά σε πολλές περιπτώσεις» ανέφερε αρχικά. 

«Προβλέπει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μια σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών αν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, το οποίο το θεωρώ ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέτρο. Το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές να ζητήσεις να μιλήσεις με άνθρωπο που εκπροσωπεί το ίδρυμα το οποίο δίνει την δανειοδότηση, και το μέτρο του πλαφόν στο πόσο μπορεί να είναι η προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30-50%» πρόσθεσε ο υπουργός που σημείωσε ότι το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

«Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών. Εάν ένας άνθρωπος για το ίδιο δάνειο έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κι έχει καλύψει πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που θα προβλέπει το δάνειο ενώ ένας άλλος δεν έχει καλύψει τίποτα και με αυτό τον τρόπο δεν θα πληρώσει παραπάνω από π.χ  30% καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούνταν τεράστιες αδικίες» είπε.

