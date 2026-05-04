Συναντήσεις Μητσοτάκη με Κουμπίλιους και Βάντεφουλ, σε φόντο… εξοπλιστικό και Ορμούζ

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Βερολίνο, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, φθάνει στην Αθήνα για συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αναταραχής και αστάθειας.

Οι πληροφορίες από Βερολίνο και Αθήνα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρεθούν οι εξελίξεις στον Περσικό – μετά τη νέα πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ – με Ελλάδα και Γερμανία να ταυτίζονται στην ανάγκη να ανοίξει άμεσα ο θαλάσσιος αυτός διάδρομος και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ναυσιπλοΐας – και της τροφοδοσίας με πετρέλαιο.

Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα αναμένεται να επαναφέρει στο τραπέζι το ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού (ζήτημα που ήδη συζητήθηκε στη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν), προκειμένου να βρει η ΕΕ τα απαραίτητα κεφάλαια, τόσο για τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματά της, καθώς και για άλλα μεγαλεπίβολα σχέδια των Βρυξελλών, αλλά και το ζήτημα της χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ όσο διαρκεί η κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία έχει – διά στόματος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς – αποκλείσει το ενδεχόμενο έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, ωστόσο, η Αθήνα εκτιμά ότι ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και ότι τελικά μπορεί να υπάρξει ένας από τους… κλασσικούς ευρωπαϊκούς συμβιβασμού, όπως συνέβη και με το RRF το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη της οικονομίας της ΕΕ αφότου «έσκασε» η πανδημία του SARS-CoV-2.

Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία, όσον αφορά στη διπλωματική σκακιέρα είναι λίγο… ασανσέρ: για παράδειγμα, το Βερολίνο έσπευσε να στείλει στην Κύπρο την υπερσύγχρονη φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen, όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις με drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, με τον Βάντεφουλ να επισκέπτεται τη Λευκωσία και να δηλώνει ότι «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες».

Ωστόσο, επισκεπτόμενος στη συνέχεια την Άγκυρα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι «η γερμανική κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία σε τομείς όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Αυτό αφορά την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε συνεργασία με την αξιόπιστη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία», ενώ το Βερολίνο είχε πιέσει για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα προγράμματα του εργαλείου SAFE για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Στην Αθήνα κι ο Κουμπίλιους

Το ζήτημα αυτά αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, ο οποίος επίσης έρχεται σήμερα στην Αθήνα. Στο πρόγραμμα του Κουμπίλιους περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καθώς και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επίσης θα βρεθεί στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας (DEFEA) που αρχίζει την Τρίτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Κουμπίλιους θα βρεθεί το σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης, αλλά και η περαιτέρω ενσωμάτωση των ελληνικών ικανοτήτων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό αμυντικό πλαίσιο. Ο Λιθουανός πολιτικός έχει επισημάνει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΕΕ τον κατακερματισμό της αμυντικής της βιομηχανίας, ο οποίος εμποδίζει την συνεργασία σε πιο κοινοπρακτικά έργα.

«Όταν υπάρχει τέτοιος κατακερματισμός, είναι οπωσδήποτε αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν κοινά έργα από διαφορετικές βιομηχανίες και διαφορετικές κυβερνήσεις. Γι αυτό και έχουμε έναν αρκετά περιορισμένο αριθμό επιτυχημένων παραδειγμάτων, όπου τα κράτη μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουν στην ανάπτυξη κάποιου είδους μεγάλου πανευρωπαϊκού έργου», είχε πει πρόσφατα ο Κουμπίλιους στο Euranet Plus Summit.

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται διακαώς για τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς αναγνωρίζει ότι οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για την άμυνά της και – πιο προοπτικά – για την στρατηγική της αυτονομία απαιτούν την κινητοποίηση μεγάλων κεφαλαίων και ελπίζει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει τελικά να «τα βρει» στον τομέα της κοινής χρηματοδότησης, μέσω SAFE, αλλά και άλλων εργαλείων.

