Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Σε φάση μετάβασης παραμένει ο όμιλος Audio Visual, καθώς το 2025 έκλεισε με βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις αλλά επιστροφή σε ζημιογόνα αποτελέσματα, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο επιχειρηματικό του μοντέλο.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά 8,2% και διαμορφώθηκε στα 31,14 εκατ. ευρώ, έναντι 28,78 εκατ. ευρώ το 2024, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από τον τομέα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ταινιών και τη διανομή videogames. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,44%, φτάνοντας τα 17,03 εκατ. ευρώ.

Παρά την άνοδο των εσόδων, η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων επιβαρύνθηκε, με τον όμιλο να επιστρέφει σε καθαρές ζημιές ύψους 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την απουσία έκτακτων εσόδων που είχαν ενισχύσει σημαντικά τα αποτελέσματα του 2024, ιδίως από τη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ωστόσο, καταγράφεται βελτίωση, καθώς οι ζημιές EBITDA περιορίστηκαν στα 2,62 εκατ. ευρώ από 4,58 εκατ. ευρώ το 2024. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας, παρά τις πιέσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Σε επίπεδο εταιρείας, τα EBITDA πέρασαν σε θετικό έδαφος, με κέρδη 472 χιλ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ η μητρική εταιρεία παρέμεινε κερδοφόρα με 681 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα 9,8 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ της εταιρείας ενισχύθηκαν οριακά.

Η διοίκηση αποδίδει τη φετινή εικόνα στη μεταβατική περίοδο που διανύει ο όμιλος, καθώς προχωρά σε αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων και επανατοποθέτηση σε νέους τομείς. Για το 2026, η στρατηγική εστιάζει στη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της παρουσίας σε δυναμικούς κλάδους.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η θυγατρική Retail & More, μέσω της οποίας σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων, με έμφαση στο μοντέλο franchise. Στο πλαίσιο αυτό, τα υφιστάμενα εταιρικά καταστήματα προγραμματίζεται να μετατραπούν σε franchise, ευθυγραμμίζοντας τη λειτουργία τους με τη στρατηγική της Carrefour για τα convenience stores. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές.

Παράλληλα, ο όμιλος επεκτείνεται σε νέους τομείς δραστηριότητας. Ο κλάδος του κλιματισμού εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη, τόσο μέσω εμπορίας προϊόντων όσο και συμμετοχής σε σχετικά έργα. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η παρουσία στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων μέσω της FBD, με στόχο τη διεύρυνση του πελατολογίου και των συνεργασιών στον κλάδο των FMCG.

Στο πεδίο της ψυχαγωγίας, συνεχίζεται η ανάπτυξη της παραγωγής ταινιών, ενώ ενισχύεται και η δραστηριότητα στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και την ψηφιακή ψυχαγωγία, με έμφαση σε κατηγορίες που εμφανίζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο όμιλος επιδιώκει επίσης περαιτέρω διεθνοποίηση, αξιοποιώντας συνεργασίες σε αγορές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα εξετάζει ευκαιρίες μη οργανικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες στους τομείς διανομής τροφίμων και ποτών, αλλά και επιχειρήσεις τεχνολογίας με εξειδίκευση στο λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, η εικόνα του 2025 αποτυπώνει έναν όμιλο που βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, με βελτίωση στη λειτουργική του βάση αλλά και προκλήσεις σε επίπεδο τελικής κερδοφορίας. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-κλειδί για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αυτής της στρατηγικής μετάβασης.

