Βόλος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια», στο λιμάνι του Βόλου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ώστε να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου και η ταυτότητα του άνδρα.
