search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 13:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 11:43

Βόλος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια

02.01.2026 11:43
ekav_0907_1920-1080_new

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια», στο λιμάνι του Βόλου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ώστε να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου και η ταυτότητα του άνδρα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σύλληψη 32χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τον 72χρονο πατέρα του

Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

Θεσσαλονίκη: Πρωτοχρονιάτικο ξύλο σε μπαρ: Παρενόχλησε 20χρονη και… έφαγε της χρονιάς του!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana_0201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το «σιντριβάνι» πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα – Έτσι μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου (photo/videos)

Προς Νίκο Κοτζιά (και συνεργάτες): Το διάβημα ανακοινώνεται, δεν διαρρέεται… - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα

sakari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο» λέει η Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Video)

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα – «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 13:42
crans-montana_0201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το «σιντριβάνι» πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα – Έτσι μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου (photo/videos)

Προς Νίκο Κοτζιά (και συνεργάτες): Το διάβημα ανακοινώνεται, δεν διαρρέεται… - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα

sakari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο» λέει η Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Video)

1 / 3