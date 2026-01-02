Βόλος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια», στο λιμάνι του Βόλου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ώστε να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου και η ταυτότητα του άνδρα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σύλληψη 32χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τον 72χρονο πατέρα του

Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

Θεσσαλονίκη: Πρωτοχρονιάτικο ξύλο σε μπαρ: Παρενόχλησε 20χρονη και… έφαγε της χρονιάς του!