Διήμερο αποφάσεων για τους αγρότες: Σκέψεις για… απόβαση στο Σύνταγμα, αλλά και «παράθυρο» για διάλογο

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενώ όπως φαίνεται υπάρχει ανοικτό «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση.

Ενόψει της καθοριστικής πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής (04/01) στα Μάλγαρα, τα μπλόκα βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό. Θα βρεθούν εκεί για να συντονίσουν και να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματα της κλιμάκωσης του αγώνα τους, με ποιον τρόπο θα εκφράσουν την αποφασιστικότητά τους, πιέζοντας την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες λύσεις και μέτρα πάνω στα αιτήματα που διεκδικούν.

Οργανώνουν Γενικές Συνελεύσεις με στόχο να καθορίσουν τη στάση τους μπροστά στη Σύσκεψη. Στο Μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί Συνέλευση σήμερα Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι. Οι προτάσεις που αποφασίστηκαν σε χθεσινή κλειστή σύσκεψη θα τεθούν προς συζήτηση και θα αποτελέσουν την εισήγηση του μπλόκου της Νίκαιας στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

To μπλόκο της Νίκαιας φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» δύο κυρίαρχες προτάσεις ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούν σε:

– Ολικό, κυκλοφοριακό μπλακ-αουτ

– Μαζική απόβαση με τα τρακτέρ στην Αθήνα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας

Οι αγρότες έχουν κάνει πράξη όσα είχαν προαναγγείλει από την αρχή των κινητοποιήσεών τους παραμένοντας στα μπλόκα τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους δεν σταματά εδώ. Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι η κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για έναν πραγματικό διάλογο.

Μετρώντας περισσότερες από 30 ημέρες στα μπλόκα όλης της χώρας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να δίνουν ακλόνητοι έναν αγώνα που αφορά την επιβίωσή τους.

Η κυβέρνηση παραμένει στριμωγμένη από τον αγώνα των αγροτών, καθώς μετά την καταστολή, τον «κοινωνικό αυτοματισμό», τις συκοφαντίες, τις απειλές και τους «πρόθυμους» για τον «προσχηματικό» διάλογο, δεν κατάφερε να διασπάσει την ενότητα. Χθες επανήλθε μέσω του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με νέα επίθεση στους αγρότες, κάνοντας λόγο για εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών.

Όπως δηλώνουν οι αγρότες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική κυβερνητική κίνηση που να δικαιολογεί τη λήξη των κινητοποιήσεων. Αντιθέτως, προειδοποιούν ότι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την επιστροφή του κόσμου μετά τις γιορτές, η στάση τους ενδέχεται να σκληρύνει περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Παράθυρο» για διάλογο ή νέοι «πρόθυμοι»

Ωστόσο, τώρα το μέλος του πανελλήνιου συντονιστικού Κώστας Ανεστίδης, μεταφέροντας και την άποψη του μπλόκου των Μαλγάρων, δηλώνει πως «Την Κυριακή θα ρίξουμε άγκυρα και ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται ότι υπάρχει ήδη μία επαφή με την κυβέρνηση. Οι αγρότες θα ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα και εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, το επόμενο βήμα θα είναι το τραπεζι του διαλόγου, κάτι που μπορεί να γίνει και σύντομα. Όμως μέχρι τότε, αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο Κώστας Ανεστίδης επισήμανε ότι έχει ήδη υπάρξει επαφή με την κυβερνητική πλευρά και πως τα αιτήματα που θα τεθούν θα είναι συγκεκριμένα, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, οι αγρότες θα προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε, το μπλόκο των Μαλγάρων θα παραμείνει ανοιχτό έως την προγραμματισμένη πανελλαδική σύσκεψη.

«Η δική μας πρόταση ως μπλόκο Ροδόπης θα είναι να πάμε στον διάλογο», δηλώνει ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, ενόψει της πανελλήνιας σύσκεψης εκπροσώπων των μπλόκων της χώρας που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις 12 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, «όποια κι αν είναι αυτή», όπως προσθέτει. «Να συγκροτηθεί μια επιτροπή εκπροσώπησης των μπλόκων και να πάμε σε διάλογο. Νομίζω πως θα πρυτανεύσει η λογική. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας», συμπληρώνει ο κ. Μποτρότσος.

Στο πλαίσιο, δε, των αιτημάτων των αγροτών, υπογραμμίζει την «αναγκαιότητα χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς», καθώς όπως επισημαίνει, «η βαμβακοκαλλιέργεια έχει τη μερίδα του λέοντος στον νομό Ροδόπης και οι φετινές τιμές είναι οι χειρότερες της τελευταίας δεκαπενταετίας». Κάνει λόγο για «καταστροφική χρονιά» και υποστηρίζει πως «αν δεν δοθεί μια ένεση ρευστότητας, θα συσσωρευτούν τόσα πολλά χρέη που κάποιοι συνάδελφοι με μικρό κλήρο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα».

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή των αγροτικών μπλόκων

Σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς συστήνει η ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λαμβάνονται καθώς υπάρχει κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων στα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα.

«Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα εδώ.

Χάρτης αποφυγής των αγροτικών μπλόκων

«Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ..

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και χάρτες με τις εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι ταξιδέψουν.

