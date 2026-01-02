Ξάνθη: Εννιάχρονος ακρωτηριάστηκε από κροτίδα – Αγωνία και για την όρασή του

Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί η γιορτή της Πρωτοχρονιάς για μια οικογένεια από τους Αμαξάδες της Ξάνθης, καθώς ένας 9χρονος ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του.

Σύμφωνα με το xanthipost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου σήμανε συναγερμός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, δυστυχώς, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

Για το δραματικό συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.

Διαβάστε επίσης

Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για χρέος 16.000 ευρώ – Το κινητό του θύματος πρόδωσε τους δράστες