02.01.2026 19:27

Οι χάρτες της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων – Εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή των… ανοικτών μπλόκων

02.01.2026 19:27
mploka agrotes kinisi 88- new

Σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς συστήνει η ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, παρά το γεγονός πως τα περισσότερα μπλόκα παραμένουν ανοικτά από τους αγρότες, για τη μετακίνηση των εκδρομέων.

«Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λαμβάνονται καθώς υπάρχει κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων στα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα.

«Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα εδώ.

Χάρτης αποφυγής των αγροτικών μπλόκων

«Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ..

Παράλληλα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και χάρτες με τις εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι ταξιδέψουν.

