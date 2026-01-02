Ακυρώσεις δρομολογιών από Ραφήνα και Πειραιά λόγω κακοκαιρίας

Ακυρώνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Τήνο από το Λιμάνι του Πειραιά και το Λιμάνι της Ραφήνα αύριο Σάββατο (3/1), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των πλοίων Paros από Πειραιά για Τήνο ακυρώνονται.

Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferreis ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα για Τήνο επίσης δεν θα εκτελεστούν για Θεολόγος και Andros Queen.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους.

Τροποποιήσεις δρομολογιών

Η Blue Star Ferries ενημερώνει για τροποποιήσεις σε δρομολόγια αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών:

Σάββατο 03/01/2026: Άφιξη στη Μυτιλήνη στις 07:30 – παραμονή στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Αναχώρηση στις 17:00 (αντί 08:45) για Λήμνο 21:05-21:30, άφιξη στη Θεσσαλονίκη 03:05.

Κυριακή 04/01/2026: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 07:00 (αντί 03/01/2026 στις 21:30) για Λήμνο 12:30-13:00, Μυτιλήνη 17:05-18:00, Χίο 20:15-20:35, Βαθύ 23:10-23:40, Καρλόβασι 00:20-00:50, Φούρνοι 01:40-01:50, Εύδηλο 02:45-03:15, Μύκονο 05:20-05:40, Σύρο 06:25-06:45, άφιξη στον Πειραιά στις 10:20 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

BLUE STAR PAROS

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30 για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

BLUE STAR DELOS

Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Τα παρακάτω δρομολόγια ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:

Σάββατο 03/01/2026:

στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

στις 08:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 09:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες με επιστροφή με το FLYING CAT 3

στις 10:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 11:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 3

στις 12:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 14:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 16:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Κυριακή 04/01/2026 στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

Διαβάστε επίσης

Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για χρέος 16.000 ευρώ – Το κινητό του θύματος πρόδωσε τους δράστες