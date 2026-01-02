Ακυρώσεις δρομολογιών από Ραφήνα και Πειραιά λόγω κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακυρώνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Τήνο από το Λιμάνι του Πειραιά και το Λιμάνι της Ραφήνα αύριο Σάββατο (3/1), λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους.
Η Blue Star Ferries ενημερώνει για τροποποιήσεις σε δρομολόγια αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών:
Σάββατο 03/01/2026: Άφιξη στη Μυτιλήνη στις 07:30 – παραμονή στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Αναχώρηση στις 17:00 (αντί 08:45) για Λήμνο 21:05-21:30, άφιξη στη Θεσσαλονίκη 03:05.
Κυριακή 04/01/2026: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 07:00 (αντί 03/01/2026 στις 21:30) για Λήμνο 12:30-13:00, Μυτιλήνη 17:05-18:00, Χίο 20:15-20:35, Βαθύ 23:10-23:40, Καρλόβασι 00:20-00:50, Φούρνοι 01:40-01:50, Εύδηλο 02:45-03:15, Μύκονο 05:20-05:40, Σύρο 06:25-06:45, άφιξη στον Πειραιά στις 10:20 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR PAROS
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
BLUE STAR DELOS
Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
