Χανιά: Σοβαρά τραυματίας 38χρονος μετά από πυροβολισμό – Έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και εκπυρσοκρότησε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοκ το βράδυ της Παρασκευής (2/01) στα Χανιά, όταν ένας 36χρονος πυροβόλησε κατά λάθος τον μεγαλύτερο αδελφό του με καραμπίνα.
Σύμφωνα με το neakriti, όλα συνέβησαν ενώ ο 36χρονος καθάριζε την καραμπίνα και φώναξε τον 38χρονο για να του τη δείξει. Κατά τη διάρκεια της περιεργασίας του όπλου, για άγνωστο λόγο, η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο 38χρονος να τραυματιστεί σε χέρι και πόδι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο μικρότερος αδελφός συνελήφθη από τις αρχές και η κυνηγητική καραμπίνα κατασχέθηκε.
Διαβάστε επίσης:
Ραφήνα: Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Πυρκαγιά σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών – Απεγκλωβίστηκαν τέσσερις άνθρωποι (Video)
Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.