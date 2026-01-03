search
03.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

03.01.2026

Ραφήνα: Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία επί της οδού Μαγδαληνής, στην Ραφήνα.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο εσωτερικό της κατοικίας, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών των πυροσβεστών, οι οποίοι εντόπισαν έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

ektakto

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο και η σύζυγός του

madouro petro (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία και Ιράν καταδικάζουν την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Κάνει τα αδύνατα δυνατά να κρύψει την αλήθεια σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ»

karampina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρά τραυματίας 38χρονος μετά από πυροβολισμό – Έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και εκπυρσοκρότησε

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

