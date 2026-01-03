Ραφήνα: Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία επί της οδού Μαγδαληνής, στην Ραφήνα.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο εσωτερικό της κατοικίας, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών των πυροσβεστών, οι οποίοι εντόπισαν έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

