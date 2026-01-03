search
03.01.2026 07:00

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες

03.01.2026 07:00
kairos (1)

‘Ανοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα Σάββατο (3/1). Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.
  • Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στηδυτική Μακεδονία από 01 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματατης Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Σταβόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικάκαι νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
  • Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. ΣτηνΚρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
  • Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά.
  • Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.
  • Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

kifisos_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη Κυκλοφορίας: Μόλις 4 στους 10 τα πλήρωσαν έγκαιρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

