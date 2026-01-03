Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
‘Ανοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα Σάββατο (3/1). Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαβάστε επίσης
Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο
Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει
Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.