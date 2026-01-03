search
03.01.2026
03.01.2026 08:01

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

03.01.2026 08:01
Επτά φορές πάνω από το όριο βρέθηκε στο αλκοτέστ 51χρονος οδηγός Ι.Χ. χτύπησε δέντρο και αρκετά παρκαρισμένα οχήματα στην Κηφισιά, προτού το αυτοκίνητό του ακινητοποιηθεί.

Ο 51χρονος κινούνταν από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη. Η ώρα ήταν 10.30 το βράδυ. Το Ι.Χ. διέγραψε μια τρελή πορεία και στη συνέχεια, αφού χτύπησε σε δέντρο επί της οδού Άργους στη Κηφισιά, έπεσε πάνω σε επτά παρκαρισμένα Ι.Χ. σε διαφορετικούς δρόμους.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν όταν το αυτοκίνητό του επιτέλους ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, ενώ το επιτρεπόμενο οριο είναι στο 0,25 mg/l.

