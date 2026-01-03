search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 09:32

Πυρκαγιά σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών – Απεγκλωβίστηκαν τέσσερις άνθρωποι (Video)

03.01.2026 09:32
fwtia_marnis

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα.

Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Τρόμος από μεθυσμένο οδηγό – Χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα Ι.Χ.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο και η σύζυγός του

madouro petro (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία και Ιράν καταδικάζουν την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Κάνει τα αδύνατα δυνατά να κρύψει την αλήθεια σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ»

karampina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρά τραυματίας 38χρονος μετά από πυροβολισμό – Έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και εκπυρσοκρότησε

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 11:37
ektakto

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο και η σύζυγός του

madouro petro (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία και Ιράν καταδικάζουν την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Κάνει τα αδύνατα δυνατά να κρύψει την αλήθεια σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ»

1 / 3