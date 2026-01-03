Πυρκαγιά σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών – Απεγκλωβίστηκαν τέσσερις άνθρωποι (Video)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα.

Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.

