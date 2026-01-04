search
04.01.2026 13:01

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Κατάσταση χάους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ακυρωμένες πτήσεις και ταλαιπωρημένοι επιβάτες (Video)

Την ώρα που οι ειδικοί τεχνικοί της ΥΠΑ προσπαθούν να επιλύσουν το μείζον πρόβλημα με τις ραδιοσυχνότητες που προέκυψε το πρωί της Κυριακής στον ελληνικό εναέριο χώρο, οι επιβάτες που βρίσκονται στα αεροδρόμια της χώρας ζουν το δικό τους… χάος.

Με το σύνολο των πτήσεων να έχει «παγώσει», λόγω του προβλήματος και ουδείς να γνωρίζει πότε θα υπάρξει αποκατάστασή του, οι επιβάτες που βρίσκονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, κυριολεκτικά βρίσκονται… στον αέρα, προσπαθώντας να μάθουν τι μέλλει γενέσθαι με τα ταξίδια τους εντός και εκτός Ελλάδας.

Κατά τα φαινόμενα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

Από πλευράς των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με πληροφορίες, και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων. Όμως, το γεγονός ότι έχουν κλείσει όλα τα αεροδρόμια της χώρας έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός.

Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων περιγράφουν εικόνες συνωστισμού, αναμονής στις ουρές και αβεβαιότητας για το μέλλον των πτήσεών τους, ενώ καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

