ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:08
27.05.2026 16:02

Novacinema: Σε Α’ προβολή το επίκαιρο ντοκιμαντέρ «The AI Doc: Or How I became an Apocaloptimist» της NBCUniversal!

Το εξαιρετικά επίκαιρο ντοκιμαντέρ «The AI Doc: Or How I became an Apocaloptimist» της NBCUniversal θα απολαύσουν σε Α’ προβολή οι συνδρομητές της Nova τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος στις 22:00 στο Novacinema1, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα ΕΟΝ. To ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φετινό Sundance Festival, ακολουθεί τον βραβευμένο σκηνοθέτη Daniel Roher (Oscarτο 2022 για το «Navanly»), έναν μέλλοντα πατέρα που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο που θα γεννηθεί το παιδί του.

Μέσα από μια συναρπαστική πολύ μοντέρνα κινηματογράφηση και με ειλικρινή περιέργεια, ο Roher συνομιλεί και ρωτά αυτά που όλοι θέλουν να ρωτήσουν σε μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που διαμορφώνουν σήμερα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης: τον Sam Altman της OpenAI, τον Dario Amodei της Anthropic και τον Demis Hassabis της Google DeepMind, ο οποίος τιμήθηκε το 2024 με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ερευνητική του συμβολή στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών.

Απόλαυσε το ντοκιμαντέρ της NBCUniversal στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

