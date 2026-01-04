Ανυποχώρητοι οι αγρότες: «Κινητοποιήσεις στα όρια πολιορκίας» αποφάσισε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – (Video)

Σε κλίμα, που μόνο υποχωρητικότητα δεν δείχνει, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, οι οποίοι αποφάσισα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια «πολιορκίας», όπως λένε Και μάλιστα διαμηνύοντας ότι έχουν ακόμα 14 αιτήματα που μένουν χωρίς απάντηση από την κυβέρνηση, ενώ σε αυτά βάζουν πλέον και την συμφωνία Mercosur

Μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, οι αγρότες θεωρούν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί το κύριο μέσο πίεσης.

Η σύσκεψη ξεκίνησε λίγο μετά τις 13.00 και αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με εκπροσώπους από 42 μπλόκα και 18 Αγροτικούς Συλλόγους, αλλά και φορείς και κοινωνικές ομάδες. Θα μιλήσουν και οι 60 εκπρόσωποι.

Η σύσκεψη άρχισε με την τοποθέτηση του Κώστα Ανεστίδη, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, ο οποίος μίλησε για «τοίχο» σε ό, τι αφορά την προσπάθεια για συζήτηση με την κυβέρνηση και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει καμία κουβέντα αν δεν ικανοποιηθούν τα 14 αιτήματά τους και δεν ληφθούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των αγροτών.

Στα 14 αιτήματα προστίθεται πλέον και το αίτημα της μη υπογραφής της συνθήκης Mercosur από την Ελλάδα, που όπως λένε οι αγρότες, θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για την παραγωγή προϊόντων τους, για την αθρόα εισαγωγή βοοειδών, αιγοπροβάτων, καλαμποκιού, ρυζιού και μελιού που παράγονται και γίνονται κάτω από άγνωστες συνθήκες, μιας και η Λατινική Αμερική δεν έχει την ομπρέλα του iso της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κλιμάκωση είναι το αποτέλεσμα της -μέχρι στιγμής- διαδικασίας της σύσκεψης, όπως είναι οι μέχρι στιγμής προτάσεις από όλα τα μπλόκα που ανέβηκαν στο βήμα για να μιλήσουν.

Από το μπλόκο στα «πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης, αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν δίνουν το παρών στην πανελλαδική σύσκεψη. Στο μπλόκο στο σημείο παραμένουν αγρότες από τη Γαλάτιστα, την Επανομή, τη Θέρμη, από τον Τρίλοφο. Δεν βρίσκονται αγρότες από τη Χαλκιδική, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τις προηγούμενες μέρες και έχουν φτιάξει το δικό τους μπλόκο στην Τρίγλια.

Οι αγρότες από το μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» τονίζουν ότι θέλουν διάλογο άμεσα με την κυβέρνηση πριν φύγει ο πρωθυπουργός για να συζητήσει τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που και αυτοί θεωρούν ότι θα βάλει ταφόπλακα. Επίσης τονίζουν ότι είναι ενάντια στο να κλείσουν οι δρόμοι και λένε ότι δεν πρόκειται να κλείσουν το δρόμο εκεί, που δίνει τη δυνατότητα της πρόσβασης στο αεροδρόμιο και είναι και ο δρόμος που συνδέει τη Θεσσαλονίκη ανατολικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Σήμερα οι αγρότες εκεί πραγματοποίησαν και κοπή βασιλόπιτας.

Κλειστός ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού. Η δράση γίνεται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Η κατάσταση στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 34η ημέρα, καταγράφεται πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται περιλαμβάνεται και 48ωρη παύση δραστηριοτήτων μετά τα Θεοφάνια, με την επισήμανση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο κριθεί αναγκαίο.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Κάλεσμα να ενισχυθεί το μπλόκο Μαλαχιά, στο Άργος, κάνει με ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας και καλεί άπαντες, σήμερα στο μπλόκο Μαλαχιά. Εκεί, θα γίνει συγκέντρωση τρακτέρ. Δεν έχει διευκρινιστεί, εάν θα γίνει κάποια μηχανοκίνητη πορεία, κάποια άλλα παράσταση διαμαρτυρίας, ή απλά θα επαναδραστηριοποιηθεί το μπλόκο Μαλαχιά.

Τσιάρας: Λύση μόνο μέσα από τον διάλογο

Μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά τους, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στους αγρότες.

«Ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», σημείωσε ο υπουργός στην ΕΡΤ.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.

