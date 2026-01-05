Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα (5/1), οι ιδιοκτήτες του κέντρου «Αβαντάζ», όπου τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό στην πόλη της Πάτρας.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Ποιοι αναζητούνται

Σύμφωνα με τις αρχές, επτά συνολικά άτομα φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ».

Από αυτούς, τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την αστυνομία. Πρόκειται για:

έναν 35χρονο,

τον 38χρονο αδελφό του,

και έναν ακόμη 29χρονο.

Οι τρεις φέρονται να κατονομάζονται ως οι βασικοί δράστες του επεισοδίου, το οποίο ξεκίνησε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό, με το θύμα να δέχεται επανειλημμένα και βίαια χτυπήματα στο κεφάλι.

