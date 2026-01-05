search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 08:10

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

05.01.2026 08:10
patra 31xronos

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα (5/1), οι ιδιοκτήτες του κέντρου «Αβαντάζ», όπου τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό στην πόλη της Πάτρας.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Ποιοι αναζητούνται

Σύμφωνα με τις αρχές, επτά συνολικά άτομα φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ».

Από αυτούς, τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την αστυνομία. Πρόκειται για:

  • έναν 35χρονο,
  • τον 38χρονο αδελφό του,
  • και έναν ακόμη 29χρονο.

Οι τρεις φέρονται να κατονομάζονται ως οι βασικοί δράστες του επεισοδίου, το οποίο ξεκίνησε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό, με το θύμα να δέχεται επανειλημμένα και βίαια χτυπήματα στο κεφάλι.

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Έντρομη η υπάλληλος κρύφτηκε στην αποθήκη (Video)

Δυναμική επιστροφή στα μπλόκα: Ενωμένοι οι αγρότες κλιμακώνουν με 48ωρο μπλακ άουτ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν Πέμπτη και Παρασκευή

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aade_1609_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Eκτεταμένο σχέδιο 72.800 ελέγχων το 2026 και στροφή στους «έξυπνους» ελέγχους

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

agrotes-xmas234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

thanasis-kondogewrgis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοντογεώργης: Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:23
aade_1609_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Eκτεταμένο σχέδιο 72.800 ελέγχων το 2026 και στροφή στους «έξυπνους» ελέγχους

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

agrotes-xmas234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

1 / 3