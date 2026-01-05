Δυναμική επιστροφή στα μπλόκα: Ενωμένοι οι αγρότες κλιμακώνουν με 48ωρο μπλακ άουτ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν Πέμπτη και Παρασκευή

Αμετακίνητοι από την απόφαση τους να κλιμακώσουν τον αγώνα δήλωσαν την Κυριακή οι αγρότες στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Μαλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό την Πέμπτη και την Παρασκευή σε κομβικά σημεία (αυτοκινητόδρομους, τελωνεία, κ.α.), καθώς πέρασε η «γραμμή» της Νίκαιας, ενώ την Τρίτη θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Μετά τα Φώτα θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία οδό, αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος 62 μπλόκα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία διάθεση να συρθούν σε προσχηματικούς, όπως τους χαρακτηρίζουν, διαλόγους με την κυβέρνηση και απαιτούν να δώσει συγκεκριμένες λύσεις στις διεκδικήσεις τους.

Η σύσκεψη άρχισε με την τοποθέτηση του Κώστα Ανεστίδη, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, ο οποίος μίλησε για «τοίχο» σε ό, τι αφορά την προσπάθεια για συζήτηση με την κυβέρνηση και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει καμία κουβέντα αν δεν ικανοποιηθούν τα 14 αιτήματά τους και δεν ληφθούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των αγροτών, διαψεύδοντας τα περί… διασπάσεων που «έβλεπε» όλη την εβδομάδα η κυβέρνηση,

Ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας είπε «ότι καταφέραμε να λειτουργούμε ως ένα μπλόκο, ως Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Εννοείται ότι θα κλιμακώσουμε. Αυτή την απόφαση πήραμε μέσα από τη σημερινή μεγάλη σύσκεψη. Τρίτη σύσκεψη μέσα στα μπλόκα, 36 μέρες αγώνα και είμαστε σαν την πρώτη μέρα εδώ με τεράστια μαζικότητα και με αποφασιστικότητα μέχρι τη νίκη που θα είναι δική μας.

Αυτή είναι η απόφαση που παίρνουμε και θέλουμε και να περάσει και σήμερα και να βγει και έξω από δω από αυτή την αίθουσα.

Κλιμακώνουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμακώνουμε σε όλη την Ελλάδα, στα τελωνεία και ταυτόχρονα και σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός, η ΠΑΘΕ και από κει και πέρα θα το δει και κάθε περιοχή, όπως είναι τα Μάλγαρα που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη, στη Νεσθάνη, στον Μπράλο. Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα αποκλεισμό της χώρας και της Αθήνας γύρω-γύρω, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, απαντήσεις στα αιτήματά μας, να ανοίξει και το δρόμο για τη συνάντηση.

Αυτό που έχουμε κατακτήσει σαν ενότητα εμείς θέλουμε να διατηρηθεί όλο το χρονικό διάστημα και μετά τα μπλόκα

Αυτή η κλιμάκωση είναι η απόφαση μας, αυτό θα βγούμε να πούμε έξω, αυτό το μήνυμα θα στείλουμε στην κυβέρνηση. Με βάση αυτή την κλιμάκωση μπορεί, έχει το χρονικό περιθώριο να προβεί σε απαντήσεις στα αιτήματά μας και αυτό ζητάμε».

