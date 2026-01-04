Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις – Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου άνδρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, επτά άτομα συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, με τους τρεις εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και να αναζητούνται, ενώ στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του καταστήματος προχώρησε η Αστυνομία.

Επτά άτομα στο επεισόδιο – Ποιοι είναι οι τρεις που αναζητούνται

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, επτά συνολικά άτομα φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ».

Από αυτούς, τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την Αστυνομία. Πρόκειται για:

έναν 35χρονο,

τον 38χρονο αδελφό του,

και έναν ακόμη 29χρονο.

Οι τρεις φέρονται να κατονομάζονται ως οι βασικοί δράστες του επεισοδίου, το οποίο ξεκίνησε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό, με το θύμα να δέχεται επανειλημμένα και βίαια χτυπήματα στο κεφάλι.

Συλλήψεις ιδιοκτητών – Καταστροφή οπτικού υλικού

Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου «Αβαντάζ» προχώρησε η Αστυνομία, καθώς –σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– το καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος έχει καταστραφεί.

Το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να αποτυπώνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι ιδιοκτήτες φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς –όπως ανέφεραν– είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο, ο τελευταίος διέψευσε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα στους ιδιοκτήτες του καταστήματος εδώ και περίπου έναν μήνα, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες περί ψευδούς κατάθεσης.

Καταθέσεις εργαζομένων και φίλων του θύματος

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έχουν λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους του νυχτερινού κέντρου, καθώς και από μέλη της παρέας του 31χρονου.

Παράλληλα, έξι ακόμη άτομα προσήχθησαν, μεταξύ των οποίων τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες του καταστήματος και τρία άτομα από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, προκειμένου να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τα δύο τηλεφωνήματα στο «100» και τα κενά στην υπόθεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο τηλεφωνήματα που δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της τραγωδίας.

Το πρώτο καταγράφηκε στις 4:38 π.μ., όταν πολίτης ανέφερε επεισόδιο στο συγκεκριμένο κατάστημα και τραυματισμό άνδρα.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη κλήση, σύμφωνα με την οποία σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρισκόταν στην οδό Παναχαϊκού, αρκετά μακριά από το κέντρο διασκέδασης. Περιπολικό μετέβη στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει κάποιον τραυματία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη μετακίνηση του θύματος.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 31χρονου, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου και στον μηχανισμό των τραυμάτων που προκάλεσαν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά από επίθεση

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, έπειτα από επίθεση αγνώστων σε άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ένας εκ των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου σε διαφορετική περιοχή της Πάτρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι Αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να αποδώσουν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

