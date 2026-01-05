search
ΕΛΛΑΔΑ

05.01.2026 09:11

Καταδίωξη στο Κερατσίνι: Χειροπέδες σε 15χρονο που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, διέφυγε ο φίλος του

mixani_elas_dias

Καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη ενός 15χρονου αναβάτη κλεμμένης μοτοσικλέτας σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής 4/1 στο Κερατσίνι.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ αρχικά επιχείρησαν να ελέγξουν τη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Δημοκρατίας, μετά μάλιστα από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Οι δύο αναβάτες, στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, όχι μόνο δεν σταμάτησαν αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Στην οδό Μαδύτου, η μοτοσικλέτα εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε λόγω σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ να περάσουν χειροπέδες στον 15χρονο αναβάτη.

Ο συνεπιβάτης λίγο νωρίτερα είχε διαφύγει πεζός από το σημείο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ο 15χρονος στην προσπάθεια να ξεφύγει κι αυτός έριξε τη μοτοσικλέτα πάνω σε υπηρεσιακή της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τον σχηματισμό δικογραφίας, ενώ η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί στις 12 Δεκεμβρίου από την περιοχή.

aade_1609_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Eκτεταμένο σχέδιο 72.800 ελέγχων το 2026 και στροφή στους «έξυπνους» ελέγχους

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

agrotes-xmas234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

thanasis-kondogewrgis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοντογεώργης: Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

