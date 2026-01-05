search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 19:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 18:22

Από ισχαιμία του μυοκαρδίου ο θάνατος του 31χρονου στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα από την άλλη παρέα

05.01.2026 18:22
patra 31xronos

Από ισχαιμία του μυοκαρδίου, που προκλήθηκε από τα χτυπήματα που δέχθηκε, πέθανε ο 31χρονος, που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Ο 31χρονος ήταν εγκεφαλικά νεκρός, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης, σύμφωνα με το tempo24.

Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα

Εντωμεταξύ, με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν 8 από τα 9 άτομα, που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Όπως προκύπτει από το βίντεο πρωταγωνιστής ήταν ένας 26χρονος, ενώ στη συνέχεια μπήκαν στον καβγά και οι υπόλοιποι.

Απολογούνται οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Νωρίτερα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να απολογηθούν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, 40 και 56 ετών. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, καθώς δεν παρέδωσαν αμέσως το υλικό από τις κάμερες.

Έξω από τα Δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί οι συγγενείς του 31χρονου, κρατώντας φωτογραφίες του.

Διαβάστε επίσης

Την Πέμπτη 8/1 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

Eλεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας:  Η ΥΠΑ έκθετη για τον διασυρμό της χώρας – Θα μας ενημερώσει γιατί έπεσε το FIR ή θα το θάψει πίσω από Action Plan;

Ένωση Διοικητικών Δικαστών για Βενεζουέλα: «Ωμή πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου η επέμβαση των ΗΠΑ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polak
ΚΟΣΜΟΣ

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ αναλαβμάνει την υπεράσπιση του Μαδούρο

tileorasi
MEDIA

Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το MEGA το πρώτο σαββατοκύριακο (3,4/1) του 2026

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

maduro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος, έντιμος και πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο της Ν. Υόρκης – Με την απαγγελία των κατηγοριών αρχίζει η δικαστική πορεία της υπόθεσης

rania-thraskia
MEDIA

Ράνια Θρασκιά: Αν υπάρχει ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που δεν θα ξεχαστεί, αυτό θα είναι ο Γιώργος Παπαδάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 19:43
polak
ΚΟΣΜΟΣ

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ αναλαβμάνει την υπεράσπιση του Μαδούρο

tileorasi
MEDIA

Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το MEGA το πρώτο σαββατοκύριακο (3,4/1) του 2026

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

1 / 3