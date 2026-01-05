Από ισχαιμία του μυοκαρδίου ο θάνατος του 31χρονου στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα από την άλλη παρέα

Από ισχαιμία του μυοκαρδίου, που προκλήθηκε από τα χτυπήματα που δέχθηκε, πέθανε ο 31χρονος, που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Ο 31χρονος ήταν εγκεφαλικά νεκρός, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης, σύμφωνα με το tempo24.

Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα

Εντωμεταξύ, με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν 8 από τα 9 άτομα, που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Όπως προκύπτει από το βίντεο πρωταγωνιστής ήταν ένας 26χρονος, ενώ στη συνέχεια μπήκαν στον καβγά και οι υπόλοιποι.

Απολογούνται οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Νωρίτερα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να απολογηθούν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, 40 και 56 ετών. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, καθώς δεν παρέδωσαν αμέσως το υλικό από τις κάμερες.

Έξω από τα Δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί οι συγγενείς του 31χρονου, κρατώντας φωτογραφίες του.

