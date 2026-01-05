Ηράκλειο: Έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη, χωρίς τις αισθήσεις του νεαρός άνδρας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Ηρακλείου καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε κατοικία στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Τα πρώτα στοιχεία σύμφωνα με το cretalive αναφέρουν ότι πρόκειται για έκρηξη σε λέβητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον για ένα άνδρα, περίπου 30 ετών, που τραυματίστηκε σοβαρά και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

