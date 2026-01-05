search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 11:14

Ηράκλειο: Έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη, χωρίς τις αισθήσεις του νεαρός άνδρας

05.01.2026 11:14
PYROSBESTIKI NEW

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Ηρακλείου καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε κατοικία στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Τα πρώτα στοιχεία σύμφωνα με το cretalive αναφέρουν ότι πρόκειται για έκρηξη σε λέβητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον για ένα άνδρα, περίπου 30 ετών, που τραυματίστηκε σοβαρά και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

adam-sandler-new
ΣΙΝΕΜΑ

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

anipoli_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 34χρονος από την έκρηξη λέβητα σε σπίτι στην Ανώπολη (photos)

kathariotita_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η καθαριότητα φωτίζει την πόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:19
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

adam-sandler-new
ΣΙΝΕΜΑ

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

1 / 3