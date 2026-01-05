Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

Σοβαρό πλήγμα για την εικόνα και τις υποδομές της χώρας αποτέλεσε το πρόβλημα που καταγράφηκε στις ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, οδηγώντας στο κλείσιμο του FIR Αθηνών και στην καθήλωση δεκάδων αεροσκαφών στο έδαφος.

Χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν, πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και η Ελλάδα βρέθηκε, για λάθος λόγο, στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησεογραφίας.

Για το ζήτημα μίλησε στον Alpha ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης με την ιδιότητα του κυβερνήτη της Πολιτικής Αεροπορίας, κρούοντας ευθέως τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς υπάρχουν εφεδρικά συστήματα, διαδικασίες και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση πληρωμάτων και ελεγκτών.

Ωστόσο, το επίπεδο υπερασφάλειας μειώθηκε αισθητά και η διαχείριση του εναέριου χώρου έγινε εξαιρετικά δύσκολη.

Οι παρεμβολές, η κακή ποιότητα επικοινωνίας και η συνολική αστάθεια του συστήματος ανέδειξαν, με τον πιο ωμό τρόπο, ένα χρόνιο πρόβλημα: το δίκτυο ραδιοσυχνοτήτων, επικοινωνιών και ραντάρ της χώρας είναι ξεπερασμένο και χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού. Ένα ζήτημα που, όπως επισημαίνουν εδώ και χρόνια οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, έχει μείνει χωρίς ουσιαστική λύση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σύγκριση με χώρες με σοβαρά θεσμικά και αναπτυξιακά προβλήματα, όπου –σύμφωνα με τον ίδιο– δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ καθολική κατάρρευση συστημάτων επικοινωνιών αντίστοιχης κλίμακας.

Ακόμη κι αν το περιστατικό οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο: οι κρίσιμες κρατικές υποδομές, στις οποίες ανήκει απολύτως και η πολιτική αεροπορία, δεν είναι επαρκώς θωρακισμένες.

Το συμβάν λειτούργησε ως προειδοποίηση. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι την επόμενη φορά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν χρειάζονται λύσεις, αλλά πόσο ακόμη θα καθυστερήσουν.

Διαβάστε επίσης

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Έντρομη η υπάλληλος κρύφτηκε στην αποθήκη (Video)

Δυναμική επιστροφή στα μπλόκα: Ενωμένοι οι αγρότες κλιμακώνουν με 48ωρο μπλακ άουτ – Ποιοι δρόμοι κλείνουν Πέμπτη και Παρασκευή