ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:24
05.01.2026 09:52

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

05.01.2026 09:52
Στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η 58χρονη σε κατάσταση έντασης φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που διαμένει στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Αφού προκάλεσε τη φωτιά στο διαμέρισμα, που όμως κατασβέστηκε με ίδια μέσα, βγήκε από το σπίτι και επιχειρώντας να βάλει εκ νέου φωτιά, προκάλεσε φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

1 / 3