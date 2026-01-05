Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα εξοργιστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/1)στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ένας 67χρονος συνελήφθη γιατί ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, κρατούσε το λουρί του σκύλου, ο οποίος έτρεχε στο πλάι, έξω από το όχημα!
Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση.
Ο 67χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.
