search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 10:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

05.01.2026 10:00
skylos_pixabay
pixabay

Ένα εξοργιστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/1)στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας 67χρονος συνελήφθη γιατί ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, κρατούσε το λουρί του σκύλου, ο οποίος έτρεχε στο πλάι, έξω από το όχημα!

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση.

Ο 67χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – Δήμας: Ζήτησα ΕΔΕ, δεν φαίνεται να οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

adam-sandler-new
ΣΙΝΕΜΑ

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

anipoli_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 34χρονος από την έκρηξη λέβητα σε σπίτι στην Ανώπολη (photos)

kathariotita_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η καθαριότητα φωτίζει την πόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:19
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

adam-sandler-new
ΣΙΝΕΜΑ

Άνταμ Σάντλερ: Συγκίνηση και αυτοσαρκασμός κατά τη βράβευσή του στο Παλμ Σπρινγκς

1 / 3