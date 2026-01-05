Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ένα εξοργιστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/1)στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας 67χρονος συνελήφθη γιατί ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, κρατούσε το λουρί του σκύλου, ο οποίος έτρεχε στο πλάι, έξω από το όχημα!

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση.

Ο 67χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

