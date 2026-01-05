Ηράκλειο: Νεκρός 34χρονος από την έκρηξη λέβητα σε σπίτι στην Ανώπολη (photos)

Τραγωδία στον Δήμο Χερσονήσου, με έναν 34χρονο άνδρα να βρίσκει φρικτό θάνατο το πρώι της Δευτέρας από έκρηξη καυστήρα.

Σύμφωνα με το patris.gr ο λέβητας υγραερίου εξερράγη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Ανώπολης με έναν νεαρό άνδρα να βρίσκει φρικτό θάνατο.

Οι κάτοικοι ακούσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο και ειδοποίησαν τις αρχές.

Όπως αναφέρει το neakriti, το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικο.

