Χανιά: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο- «Έφαγε» πρόστιμο 1200 ευρώ

Στη σύλληψη μιας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, πρόκειται για 45χρονη αλλοδαπή, η οποία λίγο μετά τις 10 το βράδυ ελέγχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.

Κατά τον έλεγχο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου, ενώ στη γυναίκα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, η Τροχαία στην Αττική εντόπισε μια γυναίκα να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης ηλεκτρικό πατίνι.

