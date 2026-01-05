Τραγική κατάληξη στις διακοπές ζευγαριού Ελλήνων στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος, διασωληνωμένος σε ΜΕΘ ο άνδρας

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε ζευγάρι Ελλήνων που πήγαν για διακοπές στον Παναμά και την Κόστα Ρίκα στις γιορτές, καθώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή και ο σύζυγός της νοσηλεύεται στο εξωτερικό σε σοβαρή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς και η συμβολαιογράφος σύζυγός του, Αθανασία Καρακούση, πήγαν με γκρουπ 26 Ελλήνων στη Λατινική Αμερική για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Mega, το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου η σύζυγος εμφάνισε έντονο βήχα και ειδοποιήθηκε γιατρός ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε ένα σιρόπι. Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και δεν ακολούθησε το γκρουπ ενώ ο σύζυγός της επιστρέφοντας την βρήκε με φουσκάλες, κατά τις ίδιες πηγές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Παναμά και εξέπνευσε, σύμφωνα με το ekefalonia.gr.



«Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν μια χαρά. Ξαφνικά -ήταν κάποιοι άλλοι στο γκρουπ που φορούσαν μάσκα- η γυναίκα την πονούσε μια μέρα το κεφάλι της, την επόμενη έκανε κρίση βήχα και ήρθε γιατρός που της είπε να πάρει σιρόπι. Πήρε σιρόπι και στις 31 του μήνα που έμεινε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, γύρισε ο άνδρας της το μεσημέρι και είχε φουσκάλες. Την πήγε σε νοσοκομείο του Παναμά, είχε επιπλοκές και στις 2 Ιανουαρίου πέθανε. Έτσι απλά. Η γυναίκα μια χαρά φαινόταν», είπε μέλος του γκρουπ στο MEGA. «Στο γκρουπ ήταν αρκετοί γιατροί αλλά δεν διαπίστωσαν κάτι να ήταν τόσο έντονο που να πουν της γυναίκας να κάνει κάτι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος αποφάσισε να μην ακολουθήσει το γκρουπ που επέστρεφε στην Ελλάδα και επέλεξε να πάρει άλλη πτήση με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι. Ωστόσο, στο Παρίσι κατέρρευσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. «Φύγαμε εμείς 2 του μήνα μεσημέρι, ήθελε να φύγει το βράδυ με άλλη πτήση με ενδιάμεσο το Παρίσι. Δεν πήρε τη σορό, εγώ έμαθα ότι γύρισε μόνος του και θα πήγαινε κάποιος άλλος συγγενής να τα φτιάξει. Στο Παρίσι έκανε πυρετό και ξέρουμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση», είπε η γυναίκα που ήταν μέλος του γκρουπ.

Στο πλευρό του δικηγόρου, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, βρίσκεται η κόρη του.

