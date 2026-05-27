ΕΛ.Α.Σ.: Το μήνυμα, η ερμηνεία χρωμάτων και γραφιστικού και οι κρυμμένοι συμβολισμοί στο όνομα του κόμματος Τσίπρα

Το νόημα της χθεσινής εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο δεν ήταν στην πραγματικότητα η ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος. Ούτε καν η διακήρυξή του. Μα ούτε και τα πρόσωπα που θα πήγαιναν ή δεν θα πήγαιναν – όλα αυτά ήταν πάνω κάτω γνωστά. Αλλά το όνομα του κόμματος. Όλα τα άλλα – το θέαμα, τα video, οι σκηνοθεσίες, «έντυναν» απλά τη μεγάλη προσμονή – το όνομα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ξένισε, λόγω του… άπειρου μπλε, – αλλά και για το ακρωνύμιο που σχηματίζει (ΕΛΑΣ) -, αλλά μάλλον έγινε δεκτή με ενδιαφέρον και φυσικά με ατέλειωτη διάθεση για ερμηνείες, επικροτήσεις και… τρολαρίσματα.

Ας πάρουμε όμως τον πρώτο δρόμο (της ερμηνείας), καθώς για τα άλλα (τα μπράβο και τα τρολαρίσματα) υπάρχει χρόνος.

Γραφιστικά

Ως πολιτικό σύμβολο, το ενδιαφέρον είναι ότι επιχειρεί να συγκεράσει τρεις διαφορετικές παραδόσεις: την ιστορική αριστερά, την πατριωτική-λαϊκή παράδοση και τη σύγχρονη κεντροαριστερά.

Γραφιστικά: Το λογότυπο βασίζεται σε μια αρκετά «σκληρή» γεωμετρία.

Τα γράμματα είναι κεφαλαία, παχιά και γωνιώδη.

Δεν υπάρχουν καμπύλες, ούτε «μαλακά» στοιχεία.

Θυμίζουν περισσότερο πολιτικό σύνθημα ή έμβλημα παρά εμπορικό brand.

Η επιλογή δημιουργεί αίσθηση σταθερότητας, βαρύτητας και συλλογικότητας.

Το Ε είναι βαρύ, στιβαρό, σχεδόν «κτιριακό», δίνει αίσθηση θεσμού και ιστορικής συνέχειας.

Το Λ έχει μορφή που θυμίζει πυλώνα ή στέγη, οπτικά λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο Ε και το Α, ενώ παραπέμπει σε οικοδόμηση, συγκρότηση.

Το Α είναι το μοναδικό γράμμα που σπάει τη γεωμετρία, εισάγει κίνηση, πάθος και συμβολισμό, γίνεται ταυτόχρονα γράμμα και πολιτικό έμβλημα.

Το Σ είναι σχεδιασμένο με αιχμηρό τρόπο, θυμίζει βέλος ή κεραυνό, δημιουργεί αίσθηση κατεύθυνσης προς τα εμπρός.

Δεν είναι τυχαίο ότι το λογότυπο διαβάζεται εύκολα από απόσταση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό πολλών πολιτικών σημάτων που προορίζονται για αφίσες, πανό και τηλεοπτικά πλάνα.

Η χρωματολογία

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Το μπλε κυριαρχεί.

Αυτό είναι αξιοσημείωτο γιατί για δεκαετίες η ελληνική αριστερά χρησιμοποιούσε σχεδόν αποκλειστικά χρώματα όπως κόκκινο, μπορντό, μωβ, πράσινο (σε περιπτώσεις συνεργασιών).

Το μπλε μπορεί κανείς να πει (και ίσως αυτό επιδιώκουν οι εμπνευστές) ότι μεταφέρει πατριωτισμό, σοβαρότητα, κυβερνησιμότητα, εθνική αναφορά.

Στην ελληνική πολιτική κουλτούρα το μπλε είναι επίσης το χρώμα της σημαίας. Άρα το μήνυμα είναι: «Δεν είμαστε μια αριστερά διαμαρτυρίας. Είμαστε μια παράταξη που διεκδικεί να εκφράσει το σύνολο της χώρας».

Το κόκκινο περιορίζεται μόνο στο Α. Αυτό είναι εξαιρετικά συμβολικό, καθώς δεν κυριαρχεί, δεν «βάφει» όλο το λογότυπο, αλλά βρίσκεται στην καρδιά του. Το μήνυμα που μπορεί να διαβαστεί είναι: «Η αριστερή ταυτότητα παραμένει ο πυρήνας, αλλά δεν είναι το μοναδικό στοιχείο της παράταξης».

Το μήνυμα της λέξης «Συμπαράταξη»

Από πολιτικής άποψης, η λέξη αυτή ίσως θεωρηθεί ως το ισχυρότερο στοιχείο του λογοτύπου. Δεν λέγεται Μέτωπο, Κίνημα, Συνασπισμός, Ένωση, Κόμμα, αλλά Συμπαράταξη.

Η λέξη έχει βαθιές αναφορές στην ελληνική πολιτική ιστορία και παραπέμπει σε Δημοκρατική Παράταξη, σε λαϊκά μέτωπα, σε αντιδεξιά συσπείρωση και σε συνεργασία διαφορετικών ρευμάτων.

Είναι λέξη που δεν ακούγεται «δογματική», δεν παραπέμπει σε πρωτοπορία ή πρωτοκαθεδρία, αλλά σε κοινή πορεία. Ή ίσως αυτό θέλει να σηματοδοτήσει.

Το πολιτικό αφήγημα

Το λογότυπο φαίνεται να προσπαθεί να πει ότι «είμαστε η συνέχεια της μεγάλης δημοκρατικής και αριστερής παράδοσης της χώρας, αλλά θέλουμε να απευθυνθούμε σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο από την παραδοσιακή αριστερά». Το μπλε λέει «Ελλάδα, πατρίδα, σοβαρότητα, διακυβέρνηση» και το κόκκινο (σαν αστέρι) λέει αριστερή καταγωγή, αγώνες, κοινωνική δικαιοσύνη.

Η λέξη «Συμπαράταξη» λέει ενότητα διαφορετικών ρευμάτων και το συνολικό αποτέλεσμα, από καθαρά πολιτική σκοπιά, μοιάζει περισσότερο με προσπάθεια δημιουργίας μιας σύγχρονης δημοκρατικής παράταξης εθνικής εμβέλειας, παρά με ένα κλασικό κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Γι’ αυτό και η πρώτη εντύπωση που αφήνει δεν είναι «νέος ΣΥΡΙΖΑ», ούτε «νέο ΠΑΣΟΚ». Είναι περισσότερο η απόπειρα να οπτικοποιηθεί μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από το ΕΑΜ και την ΕΔΑ, περνά από τη δημοκρατική παράταξη της Μεταπολίτευσης και καταλήγει σε ένα ευρύτερο κεντροαριστερό-προοδευτικό εγχείρημα με κυβερνητική φιλοδοξία.

Ο ρόλος του… Α

Το σύμβολο που έχει τοποθετηθεί στη θέση του «Α» μοιάζει περισσότερο με πεντάκτινο αστέρι (πεντάγραμμο αστέρι), το οποίο έχει ενσωματωθεί γραφιστικά στο γράμμα. Δεν πρόκειται για κάποιο γεωμετρικό σχήμα τύπου τρίγωνο ή πυραμίδα, αλλά για ένα αστέρι με πέντε κορυφές, σχεδιασμένο έτσι ώστε να σχηματίζει το περίγραμμα του κεφαλαίου «Α», να διαπερνάται από μια λοξή γραμμή που θυμίζει την οριζόντια μπάρα του γράμματος και να παραπέμπει συμβολικά στην αριστερή πολιτική παράδοση, όπου το κόκκινο αστέρι αποτελεί διαχρονικό έμβλημα.

Γραφιστικά, μπορεί να περιγραφεί ως «στυλιζαρισμένο κόκκινο πεντάκτινο αστέρι ενσωματωμένο στο γράμμα Α». Η αισθητική του θυμίζει αρκετά λογότυπα κομμάτων ή κινημάτων της ευρωπαϊκής αριστεράς, όπου το αστέρι λειτουργεί ταυτόχρονα ως γράμμα και ως πολιτικό σύμβολο.

