search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 19:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 18:48

Πάτρα: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 31χρονος

05.01.2026 18:48
patra dikastiria 88- new

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 31χρονος Κώστας, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον άλλο άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Έξω από τα Δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί οι συγγενείς του 31χρονου, κρατώντας φωτογραφίες του.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Red Code σε πέντε περιφέρειες για έντονα φαινόμενα – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από ισχαιμία του μυοκαρδίου ο θάνατος του 31χρονου στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα από την άλλη παρέα

Την Πέμπτη 8/1 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polak
ΚΟΣΜΟΣ

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ αναλαβμάνει την υπεράσπιση του Μαδούρο

tileorasi
MEDIA

Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το MEGA το πρώτο σαββατοκύριακο (3,4/1) του 2026

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

maduro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος, έντιμος και πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο της Ν. Υόρκης – Με την απαγγελία των κατηγοριών αρχίζει η δικαστική πορεία της υπόθεσης

rania-thraskia
MEDIA

Ράνια Θρασκιά: Αν υπάρχει ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που δεν θα ξεχαστεί, αυτό θα είναι ο Γιώργος Παπαδάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 19:43
polak
ΚΟΣΜΟΣ

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ αναλαβμάνει την υπεράσπιση του Μαδούρο

tileorasi
MEDIA

Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το MEGA το πρώτο σαββατοκύριακο (3,4/1) του 2026

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

1 / 3