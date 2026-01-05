Πάτρα: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 31χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 31χρονος Κώστας, τα ξημερώματα της Κυριακής.



Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό.



Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον άλλο άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Έξω από τα Δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί οι συγγενείς του 31χρονου, κρατώντας φωτογραφίες του.

