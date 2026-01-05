Δεν φεύγουν από τα μπλόκα χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους λένε οι αγρότες – Σε στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις της κυβέρνησης έδωσαν οι αγρότες μετά την προαναγγελία του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι τα μέτρα για τους αγρότες θα ανακοινωθούν «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς». Την Τετάρτη που η κυβέρνηση θα κάνει εξαγγελίες, οι αγρότες λένε ότι θα τις ακούσουν, θα τις εξετάσουν τα μπλόκα και ανάλογα θα αποφασίσουν.

Τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο καλεί η κυβέρνηση «με εκβιασμούς και απειλές» προς τους αγρότες, για να σταματήσουν τον αγώνα τους, κατήγγειλε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας μιλώντας στο Open το μεσημέρι της Δευτέρας, κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση, μετά και τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα, έχει χάσει την ψυχραιμία της απέναντι στον μεγάλο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, τον οποίο επιχείρησε να σπάσει με διάφορους τρόπους, προσπάθειες που απέτυχαν.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεία αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παραμένει και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα. «Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Μάλιστα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε… «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Από την πλευρά του, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υποστήριξε ότι η χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα και η ομόφωνη απόφαση των μπλόκων να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, αυτό αποτυπώνεται και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τις οποίες χαρακτήρισε ως προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού απέναντι στους αγρότες.

Τόνισε ότι η κινητοποίηση παραμένει μαζική, λέγοντας πως μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή 4.000–5.000 τρακτέρ στα μπλόκα, κάνοντας λόγο για «μεγαλειώδη κινητοποίηση» που διανύει ήδη την 37η ημέρα της. «Αντέχουμε, εμείς δεν έχουμε πίεση, έχουμε υπομονή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας πως τα αιτήματά τους είναι «αιτήματα επιβίωσης», άμεσα συνδεδεμένα με τη διατήρηση του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει, όπως είπε, τα «Plan B και Plan C» και να προχωρήσει σε λύσεις που θα ικανοποιούν τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Σχολίασε ότι τα 80 εκατομμύρια ευρώ που υπόσχεται η κυβέρνηση ότι θα δώσει στους αγρότες για τρία προϊόντα, είναι χρήματα των αγροτών που δεν έχουν πληρωθεί, είναι δικά τους λεφτά και δεν μπορεί με αυτά τα λεφτά να εμφανίζεται ότι κάνει πολιτική, όταν μάλιστα είναι ψίχουλα μπροστά στις απλήρωτες επιδοτήσεις και αντιστοιχούν σε 10 ευρώ στον κάθε αγρότη.

Για το αφορολόγητο πετρέλαιο, τόνισε ότι «500 χιλιάδες αγρότες παίρνουν επιστροφή 100 εκατομμύρια για φόρο πετρελαίου όταν οι εφοπλιστές παίρνουν 300 εκατομμύρια. Ας τα πάρει από τους εφοπλιστές η κυβέρνηση να τα δώσει στους αγρότες». Την Τετάρτη που η κυβέρνηση θα κάνει εξαγγελίες, οι αγρότες θα τις ακούσουν, θα τις εξετάσουν τα μπλόκα και ανάλογα θα αποφασίσουν, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των τιμών των τροφίμων, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες μπορούν να προσφέρουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα, τα οποία όμως –όπως είπε– καταλήγουν πανάκριβα στο ελληνικό τραπέζι με ευθύνη των διαχρονικών κυβερνητικών πολιτικών. Τέλος, έθεσε και το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της συμφωνίας Mercosur, ζητώντας να ξεκαθαρίσει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Με το μήνυμα «δεν θα φύγουμε από εδώ με άδεια χέρια», ο κ. Μαρούδας κατέστησε σαφές ότι οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για κλιμάκωση, περιμένοντας –όπως είπε– πραγματικές λύσεις και όχι απλές ανακοινώσεις.

Το τελεσίγραφο Μαρινάκη

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα ούτε και υπομονή».

«Όλοι θέλουν να πάρουν περισσότερα οι αγρότες αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη φράση «η υπομονή έχει τελειώσει» είπε ότι η κυβέρνηση «εξάντλησε την επιείκεια σε αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χθεσινή ανεπίσημη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκε η τελευταία εκδοχή των μέτρων ενίσχυσης των αγροτών, τα οποία περιλαμβάνουν μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, καθιέρωση του μηχανισμού επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία, καθώς και πρόσθετες επιδοτήσεις 160 εκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό που τονίζουν είναι ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν σε κάθε περίπτωση, καθώς αν δεν υλοποιούνταν θα αδικείτο η μεγάλη πλειοψηφία που δεν είναι στους δρόμους.

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση της. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ουσιαστικά προανήγγειλε πρόστιμα στους αγρότες που κλείνουν δρόμους, λέγοντας ότι «υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία». «Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», είπε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Αμετακίνητοι οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

48ωρος αποκλεισμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

