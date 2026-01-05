Τελεσίγραφο Μαρινάκη προς αγρότες: Υπομονή τέλος, την Τετάρτη μέτρα έρθουν, δεν έρθουν για διάλογο – Δεν πιεζόμαστε λένε από τα μπλόκα (Video)

Τελεσίγραφο προς τους αγρότες στέλνει η ΝΔ με δήλωση του Παύλου Μαρινάκη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα ούτε και υπομονή».

«Όλοι θέλουν να πάρουν περισσότερα οι αγρότες αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη φράση «η υπομονή έχει τελειώσει» είπε ότι η κυβέρνηση «εξάντλησε την επιείκεια σε αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χθεσινή ανεπίσημη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκε η τελευταία εκδοχή των μέτρων ενίσχυσης των αγροτών, τα οποία περιλαμβάνουν μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, καθιέρωση του μηχανισμού επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία, καθώς και πρόσθετες επιδοτήσεις 160 εκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό που τονίζουν είναι ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν σε κάθε περίπτωση, καθώς αν δεν υλοποιούνταν θα αδικείτο η μεγάλη πλειοψηφία που δεν είναι στους δρόμους.

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση της. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ουσιαστικά προανήγγειλε πρόστιμα στους αγρότες που κλείνουν δρόμους, λέγοντας ότι «υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία». «Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», είπε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Πρώτη αντίδραση αγροτών: «Δεν πιεζόμαστε»

Από την πλευρά τους, οι αγρότες διαμήνυσαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπος ότι «δεν πιεζόμαστε» και ότι «η πανελλαδική απόφαση για κλιμάκωση έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση».

Συγκεκριμένα, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι «την Τετάρτη που η κυβέρνηση θα κάνει εξειδίκευση των μέτρων θα τα συζητήσουμε όλοι μαζί σαν ένα μπλόκο και ανάλογα θα καθορίσουμε τη στάση μας. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα γίνονται συνελεύσεις για να ενημερώσουμε για την απόφαση της κλιμάκωσης, Πέμπτη και Παρασκευή», εκτιμώντας ότι η στάση της κυβέρνησης δείχνει αμηχανία και συμπληρώνοντας ότι οι αγρότες θα περιμένουν έως την Τετάρτη ώστε να ακούσουν την εξειδίκευση των μέτρων και, εν συνεχεία, θα συνεκτιμήσουν όλοι μαζί για το αν θα υπάρξει παράθυρο διαλόγου ή όχι.

Ο Ρ. Μαρούδας σύμφωνα με το thesspost.gr, χαρακτήρισε ως «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση τη μαζική συμμετοχή αγροτών στην τρίτη – από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων – πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. «Η απόφαση από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φαίνεται από τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσπάθησε σήμερα να ενεργοποιήσει για ακόμη μια φορά κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες αναφέροντας όπως λέει θεωρίες περί ξυλόλιου ενώ όλη η κοινωνία ξέρει ποιος κλείνει τους δρόμους. Θέλουμε να του πούμε ότι 4.000 – 5.000 τρακτέρ είναι μόνο στη Θεσσαλία», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Αντέχουμε. Εμείς δεν νιώθουμε πίεση, εμείς έχουμε υπομονή. Ξέρουμε ότι δεν θα φύγουμε από εδώ με άδεια χέρια, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να αφήσουν τα plan b και τα plan c, να ικανοποιήσουν τουλάχιστον τα βασικά μας αιτήματα, που είναι αιτήματα επιβίωσης».

