Αγρότες, λαϊκές αγορές και ένστολοι: Μπροστά σε μέτωπο δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Έρχονται πρόστιμα για τα μπλόκα

Την ώρα που Πειραιώς και Μαξίμου έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα μπλόκα των αγροτών, μετά την χθεσινή απόφαση για ακομα μεγαλύτερη σκλήρυνση της στάσης τους, φαίνεται ότι αναφύονται και νέα «μέτωπα», αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για «λουκέτο» στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου, αλλά και οι σφοδρές αντιδράσεις των στελεχών – νυν και εν αποστρατεία – των Ενόπλων Δυνάμεων για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, προκαλούν προβληματισμό στην κυβέρνηση, η οποία διαπιστώνει ότι πολλαπλασιάζονται οι εστίες αντίδρασεις στην κοινωνία και, μάλιστα, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή.

Πρόστιμα στους αγρότες

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση της. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ουσιαστικά προανήγγειλε πρόστιμα στους αγρότες που κλείνουν δρόμους, λέγοντας ότι «υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία». «Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», είπε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Πονοκέφαλος οι λαϊκές αγορές

Από την άλλη, η απόφαση για απεργία διαρκείας των παραγωγών και των πωλητών των λαϊκών αγορών προσθέτει «πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση, καθώς «κουμπώνει» με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και με το πρόβλημα της ακρίβειας, με την συνομοσπονδία του κλάδου να αναφέρει ότι «οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνει διατεθειμένη να ανοίξει την πόρτα της συνεννόησης με τους εμπόρους και τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών και να συζητήσει εξαντλητικά μαζί τους, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης και να αποφευχθεί μια κινητοποίηση διαρκείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα είναι πιο… ευοίωνο, μετά και την αποχώρηση του γ.γ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, και την αντικατάστασή του με τον Ναπολέοντα Μαραβέγια, ο οποίος έχει εξαιρετική συνεργασία με τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Διαδήλωση ενστόλων

Σε τρίτο επίπεδο, και μόνο σε επίπεδο εικόνας – αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων να διαδηλώνουν έξω από τη Βουλή – η κυβέρνηση δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωσή να κληθεί να αντιμετωπίσει εκτεταμένες αντιδράσεις από τους ένστολους, οι οποίοι αντιδρούν για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οποίο αναστέλλεται η βαθμολογική εξέλιξη των υπαξιωματικών, ακόμη και με 30 χρόνια υπηρεσία. Ήδη, υπάρχει κάλεσμα για διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου το απόγευμα, έξω από τη Βουλή.

Το πρόβλημα επιτείνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι οι ένστολοι θεωρούνται προνομιακό κοινό για τη ΝΔ, οπότε οι αντιδράσεις τους αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της εθνικής άμυνας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών, όσο και σε επίπεδο ενίσχυσης του εισοδήματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

