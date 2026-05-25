ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
25.05.2026 11:05

Ρωσία: Δύο νεκροί από ουκρανικά πλήγματα σε Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ

φωτογραφία αρχείου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (25/5) από ουκρανικά πλήγματα στις περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Ένα drone επιτέθηκε σε ένα όχημα στην πόλη του Γκραϊβόρον», διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, τις οποίες επικαλέστηκε το AFP, εκφράζοντας τη λύπη τους που ένας «άμαχος σκοτώθηκε».

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στην τοποθεσία Μπελάια Μπεριόζκα, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο προσωρινός περιφερειακός κυβερνήτης Γεγκόρ Κοβαλτσούκ.

Οι τοπικές αρχές του Μπέλγκοροντ διευκρίνισαν παράλληλα σε ανάρτησή τους στην εφαρμογή Telegram, την οποία επικαλέστηκε το Reuters, ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε κι άλλος ένας τραυματίστηκε ενώ ενεργειακή υποδομή υπέστη ζημιές σε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια αυτή.

Οι απώλειες ήταν αποτέλεσμα του πλήγματος με drones και πυραύλους, και οι πύραυλοι προκάλεσαν τη διακοπή παροχής ρεύματος και νερού, πρόσθεσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες επεσήμαναν ότι η επίθεση έπληξε και την πόλη του Μπέλγκοροντ.

Επίσης 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones στην υπό ρωσικό έλεγχο ανατολική ουκρανική πόλη Χορλίβκα, σύμφωνα με πρόγραμμα του ρωσικού κρατικού δικτύου Vesti TV στο Telegram, μετέδωσε επίσης το Reuters.

Στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης ύστερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Η Ουκρανία στοχοθετεί συχνά τη Ρωσία σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που δέχεται καθημερινά στην επικράτειά της.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν ιδίως στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Κίεβο και η Μόσχα γνωστοποίησαν τη χρήση από τη Ρωσία του βαλλιστικού της πυραύλου Ορέσνικ κατά τους βομβαρδισμούς αυτούς που έγιναν ύστερα από πρόσφατο πλήγμα ουκρανικών drones σε εκπαιδευτικά κτίρια σε τμήμα της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Λουχάνσκ, που βρίσκεται υπό κατοχή από τη Μόσχα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 40.

Οι διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για να τερματιστεί η σύγκρουση αυτή, η χειρότερη στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν περιέλθει σε τέλμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

