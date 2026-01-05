Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

Να απαντήσει στην κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σχεδιάζει η κυβέρνηση, διακρίνοντας μάλλον ότι δεν υπάρχει σημείο επαφής για διάλογο και πως τα μπλόκα θα παραμείνουν για καιρό ακόμα στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική σκέψη που υπάρχει τα τελευταία 24ωρα στο στενό επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη και φαίνεται να συζητήθηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Κυριακής υπό τον πρωθυπουργό, είναι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα (κλήσεις) σε όποιον κλείνει οδικές αρτηρίες ή άλλες υποδομές, όπως λιμάνια, αεροδρόμια.

Τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 500 ευρώ για κάθε παράβαση και βεβαίως θα υπάρχει η ανάλογη επιβάρυνση σε υποτροπή. Ένα ακόμα μέτρο που λέγεται ότι εξετάζεται είναι η αφαίρεση των πινακίδων όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οι εισηγητές του μέτρου για το πεντακοσάρικο, που το εμφανίζουν ως τήρηση (και επιβολή) της νομιμότητας, εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό θα αναγκαστεί ένα μεγάλο μέρος των αγροτών, που είναι λογικό να φοβάται το οικονομικό τίμημα μίας κινητοποίησης, να κάνει πίσω.

Μέτρο με ρίσκο

Υπάρχει ωστόσο ακόμα ασάφεια ως προς το κυβερνητικό σχέδιο και το πόσο θα πετύχει, εάν πράγματι επιλεγεί (και ανακοινωθεί το μεσημέρι της Δευτέρας) αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των αγροτών. Κυρίως εάν θα είναι εφικτό και εφαρμοστεί σε μία τόσο ευρεία κλίμακα και τι είδους αντιδράσεις θα προκαλέσει στο… πεδίο.

Πάντως, το να κλείσουν οι δρόμοι για ένα διήμερο (Πέμπτη και Παρασκευή) φαντάζει στο Μαξίμου σαν ο χειρότερος πολιτικός εφιάλτης για την κυβέρνηση, καθώς θα χάσει και από τον αγροτικό κόσμο, αλλά και στα μάτια εκείνου του κομματιού της δικής της εκλογικής βάσης των άλλων κοινωνικών στρωμάτων, που θέλει να σταματήσουν τα μπλόκα.

Η εφαρμογή πάντως των μέτρων αυτών αναμένεται να γίνει πράξη μετά την απάντηση των αγροτών με το δικό τους τελεσίγραφο όπου επιμένουν ότι εάν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, τότε η χώρα θα κοπεί στα δύο ενώ τα τρακτέρ θα φτάσουν μερί το Σύνταγμα.

Η απόφαση αυτή ήρθε ως απάντηση στο σχέδιο pran B που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση και το οποίο αφορούσε πρόστιμα και διοικητικά μέτρα για το κλείσιμο των δρόμων.

Χθες υπήρξε η πρώτη άτυπη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση του θέματος ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει νέα διευρυμένη με την συμμετοχή πολλών παραγόντων.

Στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη πάντως που έγινε χθες από τους αγρότες οι εκπρόσωποι από 62 μπλόκα- ήταν αυξημένα κατά 5 σε σύγκριση με την προηγούμενη σύσκεψη αποφάσισαν να αποκλείσουν την Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή και να προχωρήσουν σε ολικό μπλακ άουτ στη χώρα για 48 ώρες.

Βρίσκουν τοίχο

Στην πραγματικότητα έγινε αποδεκτή η εισήγηση του Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος μιλώντας στους ανθρώπους που βρίσκονται στο μπλόκο των Νέων Μαλγάρων, μίλησε για «τοίχο» σε ό, τι αφορά την προσπάθεια για συζήτηση με την κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει καμία κουβέντα αν δεν ικανοποιηθούν τα 14 αιτήματά τους και δεν ληφθούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις.

Η προϋπόθεση για να μην προχωρήσουν σε αυτές τις κινήσεις είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πλήρη εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο 2025 και 2026, τη μείωση του ρεύματος στα 7 λεπτά, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι ευχαριστημένοι αν πάει στα 8 από τα 9 λεπτά σήμερα, τον ΕΛΓΑ, τις έκτακτες ενισχύσεις, το θέμα της ευλογιάς.

Μετά από αυτή την απόφαση η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την απόφαση της να σκληρύνει την στάση της απέναντι στους αγρότες. Και φυσικά τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν θα κάνει πράξη τις απειλές της οξύνοντας τα πράγματα, και εάν θα βάλει τα ΜΑΤ απέναντι στα τρακτέρ κλιμακώνοντας την ένταση που υπάρχει ήδη ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Γιατί όπως σημείωναν γαλάζια στελέχη η κλιμάκωση της κρίσης με τους αγρότες θα φέρει ντόμινο εξελίξεων καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι οδηγοί ταξί, οι οδηγοί φορτηγών και οι αξιωματικοί του στρατού ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.

Στις κινητοποιήσεις κι άλλες κοινωνικές ομάδες

Να σημειώσουμε ότι από την ερχόμενη Τετάρτη μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, καθώς οι μισοί εκ των οποίων άλλωστε είναι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για το αβάσταχτο υψηλό κόστος παραγωγής.

Εν τω μεταξύ την Πέμπτη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας πηγαίνει στις Βρυξέλλες όπου θα τεθεί ξανά η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής η Mercosur. Υπενθυμίζεται ότι οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας είναι σημαντικές και για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον στα 14 αιτήματα έχει προστεθεί και το αίτημα της μη υπογραφής της συνθήκης Mercosur από την Ελλάδα, που όπως λένε οι αγρότες, θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για την παραγωγή προϊόντων τους, για την αθρόα εισαγωγή βοοειδών, αιγοπροβάτων, καλαμποκιού, ρυζιού και μελιού που παράγονται και γίνονται κάτω από άγνωστες συνθήκες, μιας και η Λατινική Αμερική δεν έχει την ομπρέλα του iso της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

