Εβδομάδα μετωπικών συγκρούσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για Μαδούρο και αγροτικές κινητοποιήσεις

“Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ενίσχυσης του αναθεωρητισμού και του δικαίου του ισχυρού, η χθεσινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις τόσο Ευρωπαίων Αξιωματούχων, όπως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια κάλλος, όσο και πολλών Ευρωπαίων συναδέλφων του, δεν βρήκε να πει έστω μια λέξη για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου”, ανέφερε σε δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την σύλληψη Μαδούρο.

“Η αναφορά του μάλιστα ότι δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών από τη θέση του Πρωθυπουργού μίας χώρας που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο είναι απαράδεκτη” συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περνώντας σε νέα μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΠΑΣΟΚ αποτελούν θέσεις που μπορεί η Ελλάδα να βρει μπροστά της όταν επικαλείται το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ απέναντι στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα βρεθεί στο Φανάρι για τα Θεοφανία, αναμένεται να δίνει διαρκώς μηνύματα για τις διεθνείς εξελίξεις, βασιζόμενος στο διεθνές δίκαιο και αφήνοντας νέες αιχμές κατά της τοποθέτησης Μητσοτάκη.

Την εβδομάδα αυτή το ΠΑΣΟΚ θα έχει ακόμα έναν λόγο να συγκρουστεί με την κυβέρνηση μετά τις αποφάσεις των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, στα Μάλγαρα όπου συνεδρίασαν.

Με δεδομένο ότι θα προχωρήσουν σε 48 ωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών και των παρακαμπτήριων η Χαριλάου Τρικούπη θα χρεώσει τα αποτελέσματα στην αδυναμία της κυβέρνησης να συνεννοηθεί με τους αγρότες και να τους δώσει τις λύσεις που διεκδικούν. Οι αναφορές σε “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και “γαλάζιες ακρίδες” στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ δείχνουν την πρόθεση να ανεβάσει στο τέρμα τους τόνους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Η στρατηγική της υψηλής πόλωσης με την ΝΔ είναι άλλωστε επιθυμητή από το ΠΑΣΟΚ καθώς έτσι διατηρεί το ρόλο του ως αντίπαλο δέος της κυβέρνησης και παράλληλα περιορίζει τον χώρο στα νέα κόμματα που φιλοδοξούν να τον κατακτήσουν. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανοίγει διαρκώς και τα ζητήματα της οικονομίας υπογραμμίζοντας ότι τα πραγματικά δύσκολα έρχονται στο άμεσο μέλλον επικαλούμενος την εικόνα των επενδύσεων. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στον πάγο.

