Πολιτική σύγκρουση λόγω… Βενεζουέλας και διεθνούς δικαίου: Πώς ο… Μαδούρο άναψε φωτιές στην Αθήνα

Νέα εστία πολιτικής σύγκρουσης άναψε στην Αθήνα με αφορμή τη στάση της κυβέρνησης έναντι της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σέλια Σάντσεζ, προκειμένου να δικαστούν στη Νέα Υόρκη για εμπόριο ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Στο επίκεντρο της νέας «σύρραξης» βρίσκεται η δήλωση που έκανε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν άρχισε να διαφαίνεται το τι έχει συμβεί στο Καράκας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και δήλωσε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Σημειώνεται ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κρατήσει μια πιο… συντηρητική στάση, αναφέροντας ότι «παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας στην ΕΕ και την ελληνική πρεσβεία στο Καράκας, η οποία και βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια». Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση Μητσοτάκη και ιδίως η φράση «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», προκάλεσε… θυελλώδεις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση:

· Το ΠΑΣΟΚ, διά του Δημήτρη Μάντζου, σημείωσε ότι «η αναφορά του (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

· Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι».

· Το ΚΚΕ σημείωσε ότι «σύμφωνα με την λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της ΕΕ και χωρών μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντα της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ντροπή και αίσχος. Ο ελληνικός λαός με την αλληλεγγύη και την δράση του να καταδικάσει την επικίνδυνη αυτή στάση της κυβέρνησης».

· Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι «η Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους “προστάτες”. Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: “Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…”».

· Και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, σημείωσε ότι «τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», ενώ για ΣΥΡΙΖΑ και Α. Τσίπρα είπε ότι η αντίδρασή τους «ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο».

Από εκεί και πέρα, κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι «από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές. Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα».

Όσον αφορά, δε, στην επίμαχη αποστροφή του λόγου του πρωθυπουργού, τονίζεται ότι ο ίδιος ο Κ.Μητσοτάκης «ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας. Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως για το ζήτημα».

Στην κυβέρνηση αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση βιάστηκε να ασκήσει κριτική, ενώ ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης ανακινούσε το ζήτημα της νομιμότητας της δράσης της κυβέρνησης Τραμπ, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η διατύπωση Μητσοτάκη ξένισε και κόσμο εντός της ΝΔ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η… παρέμβαση των κυβερνητικών πηγών για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο.

