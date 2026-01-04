Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο: «Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους»

Με σκληρούς χαρακτηρισμούς απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση που άνοιξε, με τη δήλωση του πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα, ότι δεν είναι ώρα να κριθεί η νομιμότητα της πράξης αυτής.

Ο κ. Τσίπρας είχε κάνει το πρωί της Κυριακής μία αιχμηρή δήλωση, αναφέροντας «ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μερα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…»».

Απαντώντας ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι εκδήλωσε με καθυστέρηση την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο και σημείωνε:

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να “παρέλειψε” να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου».

Το αιχμηρό σχόλιο από την Αμαλίας

Σε απάντηση, πηγές από το επιτελείο του κ. Τσίπρα στην Αμαλίας δήλωναν:

«Ο Κ. Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ανεβάζοντας με τη δήλωσή του σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου.

Έκρινε όμως ότι είναι ώρα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας σε νέο επίπεδο την πολιτική χυδαιότητα.

Αντί να απολογηθεί για τη δήλωσή του, που διασύρει την Ελλάδα διεθνώς ως Μπανανία και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους σε όσους εποφθαλμιούν την εθνική μας κυριαρχία και έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, επιλέγει τον δρόμο της πολιτικής δειλίας.

Και καταφεύγει σε θεωρίες συνομωσίας και ανιστόρητες συγκρίσεις της δικής του διακυβέρνησης, με τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, σε δύσκολους καιρούς για την χώρα, έθεσε τα εθνικά συμφέροντα αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετώπισε, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, το Διεθνές Δίκαιο αλλά καρτ, αλλά ως θεμέλιο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες.

Διαπραγματεύτηκε και συνομίλησε με όλους τους σημαντικούς ξένους ηγέτες, σε πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης αλλά πάνω απ’ όλα υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της μη επέμβασης, του ανθρωπισμού, και του διεθνούς δικαίου. Αξίες πού βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση με τα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Και σε αντίθεση με την εθνική αναξιοπρέπεια του κυρίου Μητσοτάκη, είχε ως βασική αρχή ότι με τους συμμάχους πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας ακόμη κι αν αυτή δεν είναι ευχάριστη. Στο πνεύμα αυτό συνομίλησε και με τους Αμερικανούς ηγέτες -τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και πορεύτηκε στις διεθνείς σχέσεις μας με μια βασική αρχή: πως αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δίκια της χώρας μας, κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Και σε κανέναν, όσο ισχυρός κι αν είναι, η Ελλάδα δεν θα εκποιήσει την εθνική της αξιοπρέπεια με όποιο αντάλλαγμα.

Αλλά που να τα καταλάβει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, που τον απασχολεί το αύριο της (διε)φθαρμένης εξουσίας του πολύ περισσότερο από το διεθνές δίκαιο και το αύριο της χώρας».

