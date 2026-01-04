Πυρά και από Σαμαρά σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα και διεθνές δίκαιο

Δεν εκτοξεύτηκαν μόνο από την αντιπολίτευση οι βολές για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Στο θέμα παρέμβηκε και ο Αντώνης Σαμαράς με μία αιχμηρή δήλωση, που δείχνει και διαθέσεις μάλλον για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ως προς ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις του στο άμεσο μέλλον.

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση» σημειώνει, προσθέτοντας ότι «αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Απόλυτα σαφής ο πρόεδρος Αντώνης.

