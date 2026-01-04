search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.01.2026 16:41

Πυρά και από Σαμαρά σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα και διεθνές δίκαιο

04.01.2026 16:41
antonis_samaras_new_123

Δεν εκτοξεύτηκαν μόνο από την αντιπολίτευση οι βολές για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Στο θέμα παρέμβηκε και ο Αντώνης Σαμαράς με μία αιχμηρή δήλωση, που δείχνει και διαθέσεις μάλλον για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ως προς ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις του στο άμεσο μέλλον.

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση» σημειώνει, προσθέτοντας ότι «αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Απόλυτα σαφής ο πρόεδρος Αντώνης.

1 / 3