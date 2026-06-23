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23.06.2026 15:47

«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της

23.06.2026 15:47
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Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της ως εργοδότης για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και όσα προσφέρει μέσα από το εργασιακό της περιβάλλον, με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση αντανακλά τον δυναμικό μετασχηματισμό της εταιρείας σε έναν ολοκληρωμένο, διεθνή ενεργειακό Όμιλο και αναδεικνύει τις μοναδικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και καινοτομίας που προσφέρει.

Σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης και υλοποίησης ενός επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ. έως το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετεί τους ανθρώπους του στην καρδιά της στρατηγικής του, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου να παρέχει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού και τεχνολογικού μέλλοντος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται ο στόχος του Ομίλου να αποτελέσει εργοδότη επιλογής είναι:

  1. Εμπειρίες που εξελίσσουν: Ο Όμιλος ΔΕΗ προσφέρει ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έως την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα data centers. Η διεθνής παρουσία και η επέκταση σε νέες αγορές δημιουργούν προοπτικές για μια καριέρα με ουσιαστικό αντίκτυπο.
  2. Έργα με αποτύπωμα στο αύριο: Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αφήνοντας θετικό και διαρκές αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία. Με 8,5 εκατομμύρια πελάτες και 20.000 εργαζόμενους, ο Όμιλος αποτελεί κινητήρια δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης.
  3. Μια ομάδα που στηρίζει: Προτεραιότητα του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας. Με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών, ο Όμιλος φροντίζει έμπρακτα τους ανθρώπους του και τις οικογένειές τους.

Η παρουσίαση του νέου οράματος για τους ανθρώπους του Ομίλου θα υποστηριχθεί από μια ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας.

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