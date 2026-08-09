Η μεγαλύτερη μέρα της αυγουστιάτικης εξόδου: Πάνω από 34.000 ταξιδιώτες σήμερα από τον Πειραιά – Συνεχόμενες πληρότητες σε πλοία και ΚΤΕΛ

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα, Κυριακή, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν το συγκεκριμένο τριήμερο για την καλοκαιρινή τους απόδραση.

Πειραιάς: Πάνω από 34.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κίνηση του τριημέρου.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα κατά την επιβίβαση στα πλοία, με τις ουρές των ταξιδιωτών να φτάνουν σε μεγάλο μήκος και τους επιβάτες να καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις πύλες αναχώρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου ταξίδεψαν από τον Πειραιά προς τους νησιωτικούς προορισμούς σχεδόν 60.000 επιβάτες, ενώ περίπου 16.000 είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για σήμερα εκτιμάται ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες, ενώ περίπου 9.500 ταξιδιώτες αναμένεται να κινηθούν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται ακόμη 34 δρομολόγια με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά.

Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι

Η αυξημένη κίνηση δεν περιορίζεται στο εσωτερικό του λιμανιού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους γύρω οδικούς άξονες, με τα οχήματα να κινούνται κατά διαστήματα με χαμηλές ταχύτητες και να καταγράφονται καθυστερήσεις στην πρόσβαση προς τις πύλες.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία έως μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, καθώς η αυξημένη κίνηση μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καθυστερήσεις.

ΚΤΕΛ Κηφισού: Υψηλές πληρότητες προς Πελοπόννησο

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, αν και η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό.

Ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Στην Ηλεία έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, τα οποία καταγράφουν 100% πληρότητα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στην Κορινθία, όπου, παρά την απουσία έκτακτων δρομολογίων, η συχνότητα των αναχωρήσεων επιτρέπει την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με αρκετά λεωφορεία να αναχωρούν πλήρη.

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται επίσης στα δρομολόγια προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία, ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα.

Αντίθετα, στην Κέρκυρα η κίνηση εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός των έκτακτων δρομολογίων προς Ηγουμενίτσα.

Ανάμεικτη η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα

Ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχουν δρομολόγια που έχουν ήδη φτάσει στο 100% της πληρότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμη ανοίξει για το σύνολο των αναχωρήσεων.

Συνολικά, πάντως, η κίνηση στα ΚΤΕΛ παραμένει αυξημένη, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα λεωφορεία για τις καλοκαιρινές τους μετακινήσεις.

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