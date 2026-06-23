search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 16:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 16:05

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Προς τιμήν του που δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία του αλλά δεν είμαι δικαστής

23.06.2026 16:05
marinakis_briefing_new_123

Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, τα οποία θα του τεθούν, «αλλά ούτε εγώ είμαι δικαστής, ούτε η κυβέρνηση -και καμία κυβέρνηση- εκπροσωπεί την εισαγγελία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «προς τιμήν του» το γεγονός ότι ο βουλευτής της ΝΔ δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική του ασυλία. «Όταν μας καλούν οι αρχές, πάντοτε απαντάμε», είπε, προσθέτοντας ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα δώσει ο ίδιος τις εξηγήσεις του και ότι, μετά την άρση της ασυλίας, αρμόδιο να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Κατά πληροφορίες ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές στα αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Διαβάστε επίσης:

Σαμαράς για ρύθμιση περί δανειοληπτών: Να μην γίνει επιλεκτική εφαρμογή

Νίκος Ανδρουλάκης: «Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία»

Η ΝΔ καταδικάζει την «επίσκεψη» αναρχικών και τα συνθήματα για τα Προσφυγικά στο σπίτι του Χαρδαλιά – «Θρασύδειλοι τραμπούκοι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1 (1)
ADVERTORIAL

Το live των Ημισκούμπρια στο Release Athens Festival ένωσε διαφορετικές γενιές (vid.) – Πώς η Allwyn απογείωσε μια μαγική μουσική εμπειρία

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στο πλευρό του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή ο Πάνος Ρούτσι

stavroula-levedaki
ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Ήταν της στιγμής», λέει η υπεράσπιση 

diki_tempi_new_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Την Τετάρτη συνεχίζεται η διαδικασία με νέα αιτήματα

xardalias-dytiki-athina
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για Προσφυγικά: Κανένας βανδαλισμός δεν θα μας φοβίσει, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 16:28
1 (1)
ADVERTORIAL

Το live των Ημισκούμπρια στο Release Athens Festival ένωσε διαφορετικές γενιές (vid.) – Πώς η Allwyn απογείωσε μια μαγική μουσική εμπειρία

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Στο πλευρό του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή ο Πάνος Ρούτσι

stavroula-levedaki
ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Ήταν της στιγμής», λέει η υπεράσπιση 

1 / 3