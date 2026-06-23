Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Προς τιμήν του που δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία του αλλά δεν είμαι δικαστής

Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, τα οποία θα του τεθούν, «αλλά ούτε εγώ είμαι δικαστής, ούτε η κυβέρνηση -και καμία κυβέρνηση- εκπροσωπεί την εισαγγελία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «προς τιμήν του» το γεγονός ότι ο βουλευτής της ΝΔ δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική του ασυλία. «Όταν μας καλούν οι αρχές, πάντοτε απαντάμε», είπε, προσθέτοντας ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα δώσει ο ίδιος τις εξηγήσεις του και ότι, μετά την άρση της ασυλίας, αρμόδιο να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Κατά πληροφορίες ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές στα αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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