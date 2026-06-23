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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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23.06.2026 14:16

Αβραμόπουλος: Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του – Πολιτική σύγκρουση και το… δεδικασμένο της Καϊλή

23.06.2026 14:16
AVRAMOPOULOS

Το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Ειδικότερα, η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Συγκεκριμένα, η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα αδικήματα: 1) Ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, 2) δημόσια διαφθορά και 3) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.

Πολιτική σύγκρουση

Πάντως, η ΝΔ βρίσκεται για άλλη μια φορά από το «δόξα τω Θεώ» στο «βόηθα Παναγιά», αυτή τη φορά μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, το οποίο ένταλμα εμπλέκει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή Ηλείας στο διαβόητο Qatargate.

Πάνω που η «γαλάζια» παράταξη είχε αρχίσει να «παίρνει ανάσα», μετά τις αρχειοθετήσεις δικογραφιών για βουλευτές της που φέρονταν να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται η βελγική Δικαιοσύνη και βάζει στο στόχαστρό της ένα προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει «θύελλα» στο ΠΑΣΟΚ και είχε οδηγήσει στη διαγραφή της Εύας Καϊλή από το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ακριβώς πάνω σε αυτό το… δεδικασμένο πατάει και η αντιπολίτευση, η οποία ζητά τη διαγραφή Αβραμόπουλου: η ΕΛΑΣ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν ο κος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κα Καϊλή για την εμπλοκή της στην ίδια υπόθεση, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα για τον καταζητούμενο κο Αβραμόπουλο», κατηγορώντας, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι «παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Δ. Αβραμόπουλος έχει αναφέρει ότι «η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο» και ότι «το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο υποστηρίζεται ότι η δικογραφία σε βάρος του Δ. Αβραμόπουλου είναι πολύ «αδύναμη», ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται ότι ακόμα ένα στέλεχος της ΝΔ φέρεται να εμπλέκεται σε σκανδαλώδη υπόθεση.

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